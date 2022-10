Las películas que inspiraron a Harry Styles para las escenas de sexo de 'My Policeman'

Como muchas otras estrellas de la canción antes que él, Harry Styles también ha querido probar suerte en la interpretación. Desde que debutara de la mano de Christopher Nolan en Dunkerque, ha aparecido en el MCU (la escena postcréditos de Eternals), ha protagonizado una de las películas más polémicas de 2022 (No te preocupes querida) y el 4 de noviembre estrenará My Policeman en Amazon Prime Video.

Esta última película, dirigida por Michael Grandage y basada en el libro de Bethan Roberts, sigue a tres jóvenes en la Gran Bretaña de los años 50; ellos son el policía Tom (Harry Styles), la profesora Marion (Emma Corrin) y el curador de arte Patrick (David Dawson).

Nos reencontraremos con ellos en la década de los 90, cuando Tom (Linus Roache), Marion (Gina McKee) y Patrick (Rupert Everett) tienen una última oportunidad para reparar el dolor del pasado. Tom y Marion deciden llevar al anciano Patrick a su hogar, donde recordará los sucesos sísmicos que ocurrieron cuatro décadas atrás y narrará la historia de amor entre Tom y Patrick en una época en la que la homosexualidad era ilegal.

En una entrevista para EW, el director Michael Grandage ha desvelado las películas en las que se inspiró para las escenas de sexo, películas que sus protagonistas tuvieron que ver para preparar las secuencias. La primera vez que vemos a Tom compartir una mirada con Patrick, hay un pequeño espejo al fondo, un guiño a El sirviente (1963), dirigida por Joseph Losey.

Para quienes no hayan visto el filme, se trata de un drama psicológico en el que un mayordomo domina al señor al que sirve a través de las debilidades sexuales de este último. Grandage asegura que se trata de una "gran influencia" en las escenas sexuales de My Policeman: "Me parece una película muy conmovedora, con su peligro y su debilidad. Losey entendió muy bien cómo contar una historia con solo una imagen y sin necesidad de diálogos".

Además de El sirviente, Grandage sugirió al trío protagonista que viera Hiroshima, mon amour (1959), del director Alain Resnais, así como Amenaza en la sombra (1973), de Nicolas Roeg. Esta última, una recomendación específica para Styles y Dawson, contiene una prolongada escena de sexo entre Donald Sutherland y Julie Christie, tremendamente provocativa y controvertida en su época por la forma tan explícita en la que se mostró.

"A menudos, decimos: 'Y ahora, una escena de intimidad: una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 y hecho'. Pero yo me pregunté: '¿Qué pasa si prolongas esos momentos en escenas que son tan grandes como otras secuencias?", afirma Grandage. El próximo 4 de noviembre podremos ver el resultado en Amazon Prime Video.

