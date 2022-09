El que fuera uno de los integrantes de la famosa boy band británico-irlandesa One Direction sigue de actualidad por su carrera como actor. Aún reciente su paso por Venecia para ayudar en la promoción de No te preocupes, querida de Olivia Wilde, una película que está dando de qué hablar sobre todo por las tensiones durante el rodaje, especialmente entre la directora y la actriz Florence Pugh, Amazon Prime Video ha aprovechado, también ante la proximidad del estreno, para lanzar un segundo tráiler de My Policeman, basada en el libro de Bethan Roberts .

Una historia que se inicia en los años noventa, pero en la que buena parte de su trama, al igual que No te preocupes, querida, tiene lugar en los 50, y en la que Harry Styles encarna a un policía gay en un contexto, el de la Inglaterra de esa época, donde la homosexualidad estaba fuertemente reprimida.

Dirigida por Michael Grandage, actor que debutó en la dirección de largometrajes de ficción en 2016 con El editor de libros, narra un triángulo amoroso en el que una maestra, Marion (una Emma Corrin que ha interpretado a la Lady Di en la serie The Crown), se enamora del hermano mayor de su mejor amiga, Tom (el personaje que interpreta Styles). Y a pesar de los indicios, que apuntan a su homosexualidad, decide casarse con él.

El tercer vértice del triángulo será Patrick (David Dawson, Alfred en la serie The Last Kingdom), un curador de museos por el que Tom no solo se sentirá irremisiblemente atraído sino que con el tiempo también acabará convirtiéndose en su amante.

Aunque My Policeman tiene previsto que llegue a Estados Unidos el 21 de octubre en un número limitado de cines, el estreno por todo lo alto será en la plataforma de Prime Video el 4 de noviembre, también en España y sin pasar antes por la gran pantalla.

Póster de 'My Policeman' Prime Video

