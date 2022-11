Las películas de 'One Piece', ordenadas de mejor a peor

Las aventuras de Luffy y su banda traspasan las páginas del manga y no solo llegan al anime semanal que lleva emitiéndose ininterrumpidamente desde 1999. La gran pantalla también es testigo de todos los líos en que se meten los Sombrero de Paja, y no son pocos.

El último de ellos ha sido en One Piece Film Red, película que llega de la mano de Selecta Visión a los cines de España en versión original subtitulada, castellano y catalán. Su estreno será este 3 de noviembre tras ser todo un éxito en taquilla en Japón y convertirse, con más de 103 millones de dólares recaudados, en el mejor estreno en cines nipones de todo 2022.

One Piece tiene numerosos especiales televisivos similares a películas, desde historias originales hasta otros que rehacen sagas completas del anime y las condensan en menos tiempo de metraje. Sin embargo, en cuanto a cine, esta obra tiene un total de 15 largometrajes —One Piece Film Red es el último de ellos—.

Es una larga lista repleta de éxitos en la que Eiichiro Oda ha estado inmerso: el autor de la obra original ha participado en la creación y producción desde el filme número 10, a excepción del 11, que era más bien un mediometraje. La mano del mangaka se aprecia enormemente en la calidad de las historias, y también se puede notar en el ranking que hemos realizado de las mejores películas de One Piece, una lista en la que, además de contener spoilers, se ordena utilizando la opinión personal, no sin antes recordar que, en cuestión de gustos, no hay nada escrito.

1 - 'Film Gold', película trece

Un casino flotante, una trampa para la banda del Sombrero de Paja y mucho oro. Con estos ingredientes se plantea One Piece Film Gold, la 13ª película en la que la tripulación de Luffy es la única protagonista. Y esto forma parte de su encanto y la hace ser la mejor de las 15, pues, aunque hay mención y aparición de otros personajes conocidos, esto hace que esta historia sea una especie de arco argumental de la serie original condensado en apenas dos horas de metraje.

La saga enseña su localización —en este caso, el casino—, los enemigos a abatir —Gild Tesoro y su banda—, la historia de fondo que justifica los enfrentamientos y, por último, las peleas finales, las cuales, en este caso, van más allá de las habituales batallas de Luffy, Zoro y Sanji. Todo ello hace que One Piece Film Gold sea probablemente la película más completa de todas y tenga la historia más consistente y atractiva.

2 - 'Estampida', película catorce

La segunda en la lista es la contraparte de la anterior, pues, aunque la banda de Luffy forma parte de la trama, One Piece Estampida es una batalla campal en la que aparecen decenas de personajes de la serie original. Esto hace la delicia de los fans del manga que pueden volver a ver en acción a piratas, marines, revolucionarios y agentes del Gobierno Mundial que conocieron en el pasado, como Boa Hanchock, Buggy, Crocodile, Smoker, Rob Lucci o Sabo.

Además, en esta historia la línea entre los buenos y los malos se difumina y todos ellos han de dejar sus rencillas atrás y unirse para enfrentar a un enemigo común, Douglas Bullet. Sin duda, una estampida de personajes que ofrece un largometraje vertiginoso, con combates épicos y, además, que aporta información interesante para la propia trama de One Piece.

3 - 'Strong World', película diez

Strong World es la décima película y la primera en la que Eiichiro Oda participó, y eso hace que se note el salto de calidad con respecto a las anteriores —veníamos de dos largometrajes que resumían la saga de Chopper y el arco de Alabasta— y también el gusto del dibujante por crear mundos y animales de lo más fantásticos.

En ella se presenta un personaje clave para la historia de One Piece, Shiki, quien fue un pirata famoso en la era de Gold Roger, y se muestra su encuentro con los Sombrero de Paja. Pero sus intenciones no son nada buenas, pues rápidamente ve las habilidades de Nami como navegante y decide secuestrarla y separar a toda la banda en su isla que flota en el cielo, algo que no les impedirá hacer todo por recuperarla.

De nuevo, con la tripulación como protagonista, esta historia hace muy bien lo de sentar rápidamente las bases de su trama y presentar su mundo y sus enemigos, convirtiéndose en la condensación perfecta de un arco de la serie. Sin embargo, esto también juega un poco en su contra, pues recuerda bastante a la saga de Arlong, que tiene a Nami como protagonista. Aun así, es igual de disfrutable y valorable su calidad.

4 - 'Film Z', película doce

Si en la anterior presentó a un importante pirata, Eiichiro Oda aprovechó su segunda incursión en el cine para crear un poderoso marine, Z (Zephyr), un almirante del pasado que dejó la organización y formó la Neo Marina.

Este antagonista es, sin duda, el punto fuerte de Film Z, la 12ª película de One Piece en la que la banda del Sombrero de Paja se cruza y se ve afectada por los terribles planes de este villano. Además, también hace aparición algún que otro marine ya conocido, por lo que se podría decir que este filme mezcla bien el protagonismo de la tripulación con el de otros personajes.

5 - 'Film Red', película quince

La quinta en este ranking de mejores películas de One Piece coincide con la quinta que ha realizado Eiichiro Oda, el filme que la serie acaba de estrenar. Quizá por la sorpresa de su trama, por lo peculiar de su enemigo final o por el leve protagonismo de algunos miembros de la banda.

La banda conoce en esta historia a Uta, una famosa cantante al estilo idol japonesa. La artista, que cautiva a todo el mundo con sus temas y su voz, ahora ha realizado su primer concierto presencial, pero en él no todo sale como algunos esperaban. Este personaje es quien guía toda la trama y tiene guardadas más sorpresas de las que cualquiera podría pensar. Y lo principal de ella es su origen, ya que es la hija de Shanks ‘El Pelirrojo’. Precisamente, la aparición de este pirata y su banda, que se les había visto poco en acción, hace que la última parte de la película sea de lo más épica. Todo ello unido también a que, de nuevo, la trama cuenta con grandes personajes ya conocidos que participan activamente en las peleas.

Aun así, este largometraje es uno de los más peculiares de One Piece, pues tiene varias canciones amenizadas con bailes y peleas que lo hacen parecer, en ocasiones, un musical. Pero, aunque esta lista la coloca por detrás del resto de Eiichiro Oda, Film Red también es la quinta en el ranking general, pues es indudable que se nota la mano del autor original.

6 - 'El Barón Omatsuri y la isla de los secretos', película seis

Pero no solo las películas en las que ha participado el autor original son de calidad. Sigue de cerca un título alejado de la mano de Eiichiro Oda, pero no uno cualquiera, sino el sexto largometraje, El Barón Omatsuri y la isla de los secretos, dirigido por Mamoru Hosoda.

Se nota el toque del afamado director japonés, lo cual lo convierte en el filme más especial y diferente de One Piece. Sin embargo, este es uno de los títulos que genera opiniones más contrarias, pues tiene una animación muy particular y una trama mucho más oscura, alejándose de lo visto en el anime y haciendo que apasione a muchos y disguste a otros.

7 - 'La maldición de la espada sagrada', película cinco

La lista se vuelve más complicada al presentar distintas tramas más propias de un arco de relleno que de un argumento que pudiera ser canon en la serie. Sin embargo, hay películas que ofrecen algo más.

La maldición de la espada sagrada, quinto largometraje que centra su historia más en Zoro y le da flashbacks donde se ve su relación con Saga, el antagonista de la película que empuña la espada Shichiseiken. Las peleas, la historia mística que hay detrás y la acción de los distintos personajes de la banda hace que este filme sea muy disfrutable.

8 - 'Aventura en la Isla Engranaje', película dos

Del mismo modo sucede con Aventura en la Isla Engranaje, segunda película que fue estrenada en 2001, y eso se nota. La animación no tiene nada que ver con el anime en la actualidad, al igual que su trama más sencilla.

La banda, que en ese momento solo eran cinco, se enfrenta en esta película a los Hermanos Trump, que no tienen relación con el presidente de Estados Unidos, sino que son la tripulación villana. Mientras ayudan a unos náufragos que tienen sus propias enemistades con ellos, todos y cada uno de los miembros de los Sombrero de Paja se enfrenta a un enemigo distinto. Por ello, el reparto del protagonismo entre ellos y el efecto nostalgia hacen el resto para colocar Aventura en la Isla Engranaje en esta posición.

9 - 'La aventura sin salida', película cuatro

La cuarta incursión de One Piece en el cine también tiene mucho que aportar. La aventura sin salida presenta una especie de carrera entre piratas de lo más vertiginosa, y es durante este torneo cuando Luffy su tripulación conocen al organizador, Gasparde, un antiguo marine que en realidad quería acabar con todos los participantes desde el principio.

Además, también se topan con Shuraiya Bascùd, el cazarrecompensas que quiere capturarle. Y son ambos personajes, además de los Sombrero de Paja, los que llevan la fuerza de la trama, que destaca por su tono algo más serio y ofrece una gran pelea final de Luffy contra el villano.

10 - 'La saga de Arabasta: Los piratas y la princesa del desierto', película ocho

Los piratas y la princesa del desierto no ofrece un argumento, un mundo y unos personajes nuevos. La octava película de One Piece es un remake de una de las sagas más populares de la obra: la de Alabasta.

Los Sombrero de Paja intentan llevar a Nefertari Vivi de vuelta a su país y ayudarla a acabar con la organización que quiere destruir el reinado de su padre desde dentro. Y, para ello, la tripulación hará lo que sea necesario, pues para ello la princesa es su nakama.

Con una nueva animación y una trama más condensada, este filme consigue que los fans más nostálgicos del anime puedan volver a disfrutar de este arco con una mayor calidad, lo cual es de valorar. Y es que, si algo funciona, por qué cambiarlo.

11 - 'La saga de Chopper: El milagro del cerezo florecido en invierno', película nueve

Efectivamente, si algo funciona, por qué cambiarlo: pues para ver qué puede salir. Esa debió ser la respuesta que dieron a la hora de hacer Episodio de Chopper: El milagro del cerezo en invierno, pues de nuevo es el remake de una saga del anime, la del país de Drum, pero con múltiples cambios.

Al contrario que la octava película, en esta se incluyen numerosas modificaciones de la trama: los personajes de la banda —en lugar de Vivi y Karoo están Robin y Franky—, los poderes —Luffy utiliza el Gear Second y el Geard Third—, los enemigos —Musshuru, nuevo hermano de Wapol— o las batallas —Chopper no pelea contra Chessmarino ni Luffy contra Wapol, sino que lo hacen contra Wapol y Musshuru, respectivamente—.

Aun así, si se ve con la mente abierta, sabiendo que es muy diferente a lo visto en el anime, se puede disfrutar de igual forma, aprovechando la gran animación que tiene, además.

12 - 'El gran soldado mecánico del Castillo Karakuri', película siete

Si algo bueno tiene la séptima película, El gran soldado mecánico del Castillo Karakuri, es la estética mecánica de la Isla Mecha, algo poco frecuente por aquel entonces en One Piece, pues Franky aún no estaba en la historia. Buscando una corona de oro, la banda llega a este país guiada por una anciana que encuentran en un cofre, sin embargo, allí no hacen buenas migas con su hijo, Ratchet, el líder de la isla.

Si por algo es recordado este largometraje es por la absurda forma de los personajes femeninos, a los que les aumentaron los pechos y les pusieron un rebote exagerado al moverse, lo cual se aleja del estilo de animación habitual de la serie. Además, los personajes nuevos no tienen una gran presencia escénica, por lo que las peleas no son su punto fuerte.

13 - 'El reino de Chopper en la isla de los animales raros', película tres

Chopper triunfa entre los fans de One Piece, al igual que lo hace Pikachu entre los de Pokémon. Por eso, protagoniza dos películas, aunque esta fue la primera que se hizo. El reino de Chopper en la isla de los animales raros es el tercer largometraje de la saga y su historia se centra en una región habitada por animales que hablan y que, al conocer al reno humanoide, deciden hacerlo su rey. Sin embargo, también hay un grupo de cazadores furtivos liderado por el conde Battler que quieren quitarle los cuernos a los animales para comérselos y conseguir los poderes que brindan.

Además de la gran variedad de animales que aparecen y las pocas peleas que hay, de nuevo haciendo lucirse solo a Luffy, Zoro y Sanji, la película tiene poco que aportar en cuanto argumento, desgraciadamente.

14 - 'One Piece: La película', primer estreno

Desgraciadamente, la primera película de One Piece no es comparable a las demás, ya sea por las herramientas técnicas, el estilo de la animación o la variedad de personajes. Aun así, es de reconocer su valor al ser el estreno de la serie en las grandes pantallas.

One Piece: La película supone la trama más común y básica atribuida a los piratas —que se ha repetido en otros filmes—, la de la búsqueda de un tesoro legendario. Se dice que Woonan, un histórico pirata, desapareció con su oro en una isla remota que ahora la banda del Sombrero de Paja —formada por Luffy, Zoro, Nami y Usopp— está buscando. Y, para hacerse con el tesoro, se tendrán que enfrentar a Eldoraggo, pirata que también lo está buscando.

15 - 'One Piece 3D: ¡A la caza del Sombrero de Paja!', película once



La última es la 11ª película. One Piece 3D: La persecución del sobrero de paja es en realidad un mediometraje de 30 minutos que no utiliza, como el resto, animación tradicional, sino que está realizado en 3D CGI. No ofrece un gran argumento, pues sencillamente es la aventura de Luffy intentando recuperar su sombrero, que se lo ha robado un perro llamado Buzz.

Aunque cuenta con enfrentamientos contra algunos marines, es imposible comparar esta obra con el resto, y es por ello que cierra esta lista. Aun así, visualmente es una buena obra, pues tiene un estilo 3D más propio de los videojuegos —de hecho, se parece al juego One Piece: Pirate Warriors—.