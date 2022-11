Crítica de 'One Piece Film Red'

Valoración: One Piece Film Red

Esta es la enésima aventura de la banda del Sombrero de Paja. Quien siga de cerca los pasos de la famosa tripulación de piratas conocerá de sobra a estos protagonistas, pero nunca los había visto inmersos en una historia tan musical como esta.

One Piece Film Red es la 15ª película de la saga, y la quinta en la que Eiichiro Oda, autor del manga original, está inmerso en la producción. Y eso es más que evidente, especialmente para los que hayan visto las anteriores.

En esta aventura, Luffy y sus nakamas detienen por un momento su viaje para encontrar el gran tesoro One Piece y paran en Elegia, una isla que fue arrasada en el pasado y que ahora acoge el primer concierto presencial de Uta, una afamada cantante que hasta ahora solo había interpretado sus temas a través de vídeos. Sin embargo, la sorpresa llega cuando Luffy se da cuenta de que conoce a la artista de su infancia, pues es la hija de Shanks 'El Pelirrojo', pirata que le regaló su sombrero de paja.

A este nuevo personaje, que parece estar basado en una idol japonesa, la representan su bondad e inocencia, pues su intención es crear una "nueva génesis" en la que "todos sean felices y vivan en paz" con sus canciones. Aun así, no todo será tan fácil y, si algo bueno ha tenido esta película es que sus avances muestran lo estrictamente necesario de su argumento para no desvelar las sorpresas que tiene guardadas.

Todos los actores de doblaje habituales prestan su voz a los miembros de la banda protagonista, mientras que a Uta la interpreta Kaori Nazuka. Pero además, la hija de Shanks es quien da el toque melódico, convirtiendo al largometraje en ocasiones en un musical en el que las canciones están adornadas por bailes o incluso peleas. Por ello, el personaje tiene una segunda actriz, Ado, una artista japonesa que hace la voz cantada y provoca que la banda sonora de One Piece Film Red sea uno de sus puntos fuertes y sea digna de escuchar a modo de álbum.

Toei Animation, estudio encargado del anime de One Piece, es el encargado de la excelente animación del filme, mientras que el director es Goro Taniguchi, quien ya ha trabajado anteriormente con la franquicia. En concreto, dirigió en 1998 One Piece: Defeat The Pirate Ganzack, primera adaptación animada de la historia que se lanzó antes del estreno del anime, motivo por el que ni la animación ni las voces son las mismas que las actuales.

Eiichiro Oda ha vuelto a estar inmerso en la producción, motivo por el que la película no solo tiene un plus de calidad, sino que hace que los personajes nuevos se conviertan en canon en la historia, por lo que se puede confirmar que Uta existe en el mundo de One Piece y Shanks verdaderamente tiene una hija. Aunque, como en anteriores ocasiones, lo que no es canon son los sucesos del largometraje, por lo que Luffy, Zoro, Nami y los demás nunca se habrían encontrado con la cantante.

Además, de nuevo Eiichiro Oda ha repetido una estrategia similar a la de One Piece Film Z o One Piece Estampida y ha reunido a numerosos personajes de anteriores sagas en un mismo lugar. Piratas enemigos, marines, miembros del Gobierno Mundial y otros rostros ya conocidos se dan cita en esta aventura y deleitan a los fans peleándose entre ellos, ayudándose y colaborando por un fin mayor.

Pero los personajes que roban toda la atención, como ya se prometió, son Shanks y su banda. Y es que muchos verán este filme pendientes de si se da o no un encuentro entre ellos y la tripulación de Luffy. Prefiero destripar poco. Eso sí, mención especial a los momentazos de Usopp relacionados con la presencia de su padre.

Los seguidores acérrimos de la obra de Eiichiro Oda agradecerán ver en acción al 'Pelirrojo', mucho más de lo que lo han visto nunca antes. Sin embargo, es conveniente avisar de que, aunque la historia de One Piece Film Red no se puede situar cronológicamente en un momento concreto, sí que incluye en la pelea final un pequeño gran spoiler de Luffy que solo conocen los que lleven el manga al día, pero no los que sigan el anime que aún no ha terminado la saga de Wano.

Lo cierto es que, por trama, personajes y desarrollo de su mundo, One Piece Film Red no destaca por ser la mejor película de la saga. Aun así, su éxito es innegable, pues su estreno el pasado mes de agosto se convirtió en el segundo más taquillero de la historia de Japón -por debajo de Guardianes de la noche- y actualmente acumula 13.870 millones de yenes de recaudación (más de 96 millones de euros). Por ello, Selecta Visión ha vuelto a echar el ojo a Luffy y su banda y el próximo 3 de noviembre la estrenará en grandes pantallas, tanto en versión original subtitulada como con doblaje castellano y catalán.