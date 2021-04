Desde que anunció su condición de hombre transgénero, Elliot Page no se ha prodigado demasiado en la prensa. Pero, cada vez que lo ha hecho, ha creado un pequeño terremoto. Su portada de la revista Time en marzo ha quedado como un hito histórico para la publicación, y podemos estar seguros de que su charla con Oprah Winfrey (que aparecerá el viernes en Apple TV+) también dará mucho de qué hablar.

Por lo pronto, Page ha concedido una entrevista para la edición estadounidense de Vanity Fair en la que adelanta algunos de los temas que tratará en ese encuentro. "La mayor diferencia [respecto a mi pasado] es que soy capaz sencillamente de existir", comienza el actor de The Umbrella Academy antes de describir un presente que le ha permitido "ser productivo y creativo",

Así, Elliot Page revela que ha escrito un guion a medias con una amiga y que tiene un proyecto musical en marcha. Con respecto a su futuro frente a la cámara, eso sí, aún no se atreve a hacer profecías. "Me siento jodidamente cómodo y presente, así que es difícil imaginar que eso no afecte a mi trabajo", explica. Y prosigue: "Imagino que, cuanto más cerca esté de encarnar lo que soy y de existir en el cuerpo en el que quiero existir, habrá una diferencia".

Pero donde Page carga las tintas es en el tema legislativo, un área candente tanto en España como en EE UU. El actor no esconde que su decisión de hablar con Oprah Winfrey responde al hecho de que varios estados hayan aprobado leyes que impedirán o limitarán duramente el acceso de la gente trans (especialmente de los menores de edad) a tratamientos médicos.

"La retórica de los activistas antitrans y anti-LGBTQ es devastadora: estas leyes van a ser responsables de que mueran niños", señala Elliot Page, quien insiste en que el acceso a dichos tratamientos le han permitido "estar vivo y vivir mi vida".

"Estaba nervioso de verdad", prosigue, refiriéndose a la entrevista. "Pero pensé en ello un momento y me dije: 'Vale, el Partido Republicano quiere destruir las vidas de niños trans y detener la Equality Act, básicamente. ¿Por qué no usas esta plataforma?".