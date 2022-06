La razón por la que Tom Hanks no protagonizaría ahora ‘Philadelphia’, el filme con el que ganó el Oscar

Los tiempos han cambiado y la autenticidad de la actuación se valora de una mayor manera ahora mismo, especialmente para el colectivo LGTBI, quien necesita referentes reales cinematográficos. Un mantra por el que ahora mismo Tom Hanks también vela y que ha llevado a que este incluso sorprenda señalando que ahora no protagonizaría Philadelphia, el filme por el que obtuvo su primer Oscar a mejor actor protagonista.

"El objetivo de Philadelphia era no estar asustado. Y una de las razones por los que la gente no estaba asustada con esa película fue porque yo estaba interpretando a un hombre gay. Ahora, vamos más allá de eso. No creo que la gente acepte la falta de autenticidad de un heterosexual interpretando a un hombre gay", ha señalado Hanks sobre este asunto.

"¿Podría un hombre heterosexual hacer lo que hice en en esa película ahora? No, y con razón", añade el actor sobre los nuevos tiempos que corren en la industria.

De hecho, el actor defiende el cambio y apoya a los que buscan esta verosimilitud, apoyados en el cambio de mentalidad de la sociedad desde que el filme de Jonathan Demme se estrenara en 1993. "No es un crimen que alguien quiera exigir más de una película en el ámbito moderno de la autenticidad".

En el filme de Demme, Hanks interpretaba a un prometedor abogado estadounidense, quien era despedido de un prestigioso bufete de abogados cuando sus jefes se enteraban de que había contraído sida. Este hecho provocaba a una demanda relevante ante los tribunales. Un filme en el que también disfrutábamos de las actuaciones de Denzel Washington y Antonio Banderas.

Estas palabras llegan en un momento en el que el actor también era noticia por sus declaraciones sobre la "tontería" comercial de la franquicia El código Da Vinci y preocupaba por su aspecto físico en su última aparición pública, ocurrida ante de la promoción del filme Elvis.

Tom Hanks en la presentación de 'Elvis' GTRES

