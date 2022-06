Tom Hanks califica 'El código Da Vinci' y las secuelas que protagonizó de "tontería" comercial

Aunque en su momento fue un enorme taquillazo, Tom Hanks ha acabado reconociendo que no está demasiado satisfecho, a excepción del cheque con bastantes ceros detrás que cobró, o las experiencias de rodaje que se le brindaron, de la adaptación de El código Da Vinci dirigida por Ron Howard basándose en el best seller de Dan Brown y que coprotagonizó junto a Audrey Tautou. Y por lo que respecta a las dos secuelas posteriores, aún menos.

El actor, con la distancia y tranquilidad que da esa década y media transcurrida desde la primera, estrenada en 2006, no ha tenido reparo en calificarlas de "tontería" en unas declaraciones para un artículo de The New York Times (y que se pueden leer, por ejemplo, vía Express). "Dios, eso era una empresa comercial. Sí, esas secuelas de Robert Langdon fueron una tontería. El Código Da Vinci era una tontería. Quiero decir, Dan Brown (el autor), ¡que Dios lo bendiga!, dice: '¡Hay una escultura en un lugar de París! No, está por allí. ¿Ves cómo se forma una cruz en un mapa?' Bueno, es una especie de cruz'. Esas son agradables búsquedas de tesoros y que son tan precisas para la historia como las películas de James Bond lo son para el espionaje. Pero, era tan cínico como un crucigrama. Todo lo que estábamos haciendo era ofrecer diversión", ha asegurado sin pelos en la lengua.

También añade que "No hay nada de malo en el cine comercial, siempre que sea bueno. Pero cuando hicimos la tercera (Inferno), quedó demostrado que no eran tan buenas".

Por lo demás, el recuerdo que guarda Hanks de aquel rodaje es muy bueno. Por ejemplo, explica que durante el rodaje celebraron que cumplía los 40 y, además, rodaron en el Louvre de noche, incluso se permitió la experiencia de cambiarse de pantalones ante el cuadro de la Mona Lisa.

En cuanto a la taquilla, lo dicho, El código Da Vinci funcionó a las mil maravillas recaudando 767,8 millones de dólares en cines (fue la segunda más taquillera aquel año solo superada por los 1.066 millones de Piratas del Caribe: La maldición de la perla negra), Ángeles y demonios de 2009 se quedó en los 490,8, e Inferno estrenada en 2016 pinchó ingresando apenas 219,6.

Y en 2021 se estrenó la serie precuela sobre el eminente profesor experto en simbología e iconos religiosos titulada Dan Brown: El símbolo perdido, ya sin Hanks como protagonista, y que fue cancelada después de su primera temporada.

