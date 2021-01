La nueva película de 'Terminator' podría ser de terror

Las películas de Terminator han dejado de interesar al público. Desde 2009, dos entregas fallidas y un intento de nuevo trilogía, con Terminator: Salvation, que no han cuajado. Ni siquiera la presencia en el reparto de la estrella original, Arnold Schwarzenegger, es un gancho suficiente para atraer los espectadores. Quizá porque en el fondo es siempre la misma historia, con ligeras variantes. Aún así, la saga no se da por finiquitada. Ni mucho menos. Incluso se habla de la posibilidad de que James Cameron volviera a dirigir una de ellas o realizar una serie para la plataforma Hulu.

Pero, vía We Got This Covered, leemos que a Daniel Ritchman de Patreon, especializado en noticias y rumores de los proyectos más llamativos, le ha llegado el runrún de que los responsables de la saga, en manos de 20th Century Studios (filial de Disney) y Paramount Pictures, barajan un cambio de rumbo. Una idea distinta que nada tendría que ver con una superproducción de millones y millones de dólares. Y más visto el pinchazo de Terminator: Destino oscuro que costó 185 millones de dólares y en cines apenas recaudó 285.

Y ya que se hace difícil repetir el bombazo que fue Terminator 2: El día del juicio final en 1991, el plan podría seguir el camino de la primera de las películas, la de 1984 rodada con un presupuesto escaso, de serie B. Tan solo costó 6,4 millones y en taquilla obtuvo unos ingresos de 78,3 millones, trece veces lo que había costado. Así que nada de grandes inversiones y, además, la película más que de acción o ciencia-ficción sería sobre todo de terror.

La idea no parece tan disparatada y quién sabe si en un futuro (controlado o no por Skynet) nuestro Terminator, sea del modelo T-800, T-1000 o un REV-9, acabará acompañando a Freddy Krueger, Jason Voorhees, Michael Myers, Leatherface o a Chucky en esa galería de iconos del terror.