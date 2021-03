'La Liga de la Justicia': Zack Snyder rodó una escena de Linterna Verde que finalmente se descartó

Estos días se ha hablado mucho acerca de la ausencia del personaje de Linterna Verde en La Liga de la Justicia de Zack Snyder, y es que los Linternas Verdes son citados en varias ocasiones a lo largo del metraje de más de 240 minutos. Hace tan solo unos días nos enterábamos de que Ryan Reynolds podría haber participado con un cameo en el Snyder Cut, pero no necesariamente como el Linterna Verde que interpretó en la gran pantalla en 2011. Esta noticia sorprendía al fandom, que ha quedado aún más impresionado al enterarse de que el cineasta ya tenía rodada una escena con el superhéroe de DC, que finalmente fue descartada del montaje final.

Warner Bros. puso como condición a Snyder para el relanzamiento que este no filmara nuevas escenas para no salirse del presupuesto. Unas imposiciones que el realizador no dudó en saltarse. "Una de las reglas para hacer el Snyder Cut fue que el estudio me dijo que no se filmara nada nuevo. Y luego, por supuesto, rodé cosas de todos modos. Porque de repente, esperad, ¿hay reglas ahora sobre esto? No lo sabía. (risas)", unas palabras que Snyder señalaba para Cinemablend. "Eso parece injusto. Se llama Snyder Cut. Y, francamente, existen esas advertencias porque había muchas cosas, y no las enumeraré aquí, que el estudio no quería que tuviera en mi versión de la película".

Precisamente, una de estas nuevas escenas involucraba a Linterna Verde en una conversación con Lois Lane. "Honestamente no sé por que recibí el rechazo hacia Linterna Verde. Pensé que ellos solo estaban diciendo que no querían que yo hiciera la versión del Linterna Verde de John Stewart en esta película". Esto podría ser, como bien señala también el director, debido a que Warner tiene preparada en recámara su propia versión futura del personaje con otro actor, lo que podría chocar con la resurrección del futuro del DCEU y supondría un problema de canon.

Finalmente, Snyder tenía que ceder ante el estudio, pero con su propia condición. “Pude aprovechar eso. Dije: 'está bien, lo sacaré. Pero debéis dejar que lo reemplace por Martian Manhunter y así filmar mi escena postapocalíptica', porque esas son las dos cosas que no iban a hacer ". Dicho y hecho.

A pesar de todo, en la escena del flashback en el que todos luchan en la Tierra contra las huestes de Darkseid podíamos ver momentáneamente a un Linterna Verde en una versión más oscura, que todos achacaban al personaje de los cómics Yalan Gur. Siempre nos quedaremos con las ganas de saber cómo sería la versión de Snyder del superhéroe, o igual no... ¿Apostará Warner por La Liga de la Justicia 2 de Snyder?