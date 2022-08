La historia real detrás de ‘Trece vidas’, el nuevo filme de Amazon Prime Video

El 23 de junio de 2018 el mundo clavaba su mirada en la cueva Tham Luang Nang No, ubicada al norte de Tailandia. Un lugar situado en la cordillera de Doi Nang Non, donde un grupo de 12 niños y su entrenador de fútbol quedaban atrapados en su excursión al lugar, después de que una tormenta anegara la caverna. La base del nuevo filme del oscarizado Ron Howard (Una mente maravillosa), Trece vidas, que promete remover los sentimientos del público más sensible.

El filme protagonizado por Viggo Mortensen, Colin Farrell y Joel Edgerton, en el papel de los buzos que rescataron a los pequeños, llegaba el pasado viernes a Amazon Prime Video. La historia hace un seguimiento a este grupo de jóvenes, que durante más de una semana se mantuvo fuera de comunicación con los rescatistas. Un traspiés provocado por el elevado nivel de agua, la oscuridad y el lodo, que afectaron enormemente las tareas de los servicios de salvamento.

La correría de esta pandilla a priori podría haber sido considerada como una imprudencia por parte del entrenador, pero simplemente confluía como resultado de la peor suerte posible. En esa época del año, esta zona limítrofe con Birmania es muy visitada por los turistas, pero el nivel de un río subterráneo aumentó en 2018 inesperadamente debido al mal tiempo, haciendo crecer un caudal sin precedentes.

Una historia que dio la vuelta al mundo

La situación comenzó a copar las páginas de las rotativas internacionales y trasladó al lugar a buzos y cuerpos de rescate de países como Estados unidos, Australia, Japón y China, entre otras naciones. Una operación que supondría hasta la colaboración de 1000 personas y la presencia de equipos de élite como los Navy SEAL. Militares, buzos y espeleólogos unidos por una misma causa común.

9 días después del inicio del resacte, los jóvenes finalmente fueron hallados con vida en un lugar alto de la cueva a 4 kilómetros de la entrada, lo que demuestra la magnitud del tamaño de este laberinto. Un encuentro que provocó que los salvadores se plantearan si era mejor esperar al final del monzón para rescatarlos, aprovechando la bajada del nivel del agua, o si los jóvenes podrían aprender a bucear para huir del lugar.

Sin embargo, la falta de oxígeno en el lugar precipitó una decisión totalmente contraria a la opinión de los padres. La proximidad del monzón amenazaba con inundarlo todo, mientras que los buzos se turnaban para llevar bombonas al lugar. Una dificultad que finalmente desembocó en que estos deberían de sacar uno a uno a los pequeños. Un riesgo enorme para personas inexpertas como son los niños, que podrían sufrir ataques de pánico en el transcurso del retorno a la entrada de la cueva y fallecer como consecuencia.

Contra todo pronóstico, los jóvenes comenzaron a salir gracias a estos profesionales y un sistema de camillas creado para moverlos por el interior de la cueva. Una operación llevado a cabo durante tres días y que finalizó el 10 de julio de 2018, cuando los 13 aparecían por fin estuvieron a salvo.

Ekapol, el entrenador de tan solo 25 años, fue el que mantuvo a los pequeños en calma. Este era un antiguo monje budista, por lo que en una situación de máxima presión ayudó a los pequeños meditando. Un hombre al frente de los niños (de entre 11 y 16 años de edad) que pidió disculpas a los padres en todo momento por esta situación y no dudó en entregar su alimento a los pupilos, por lo que su salud se vio comprometida al final del rescate.

Pese a todo, la tragedia azotó a uno de los rescatistas, el ex Navy Saman Kunan, un tailandés que murió mientras llevaba suministros a la cueva. Un hecho acaecido debido a la falta de oxigeno en su bombona, que hizo que perdiera la conciencia en el retorno. Un papel que en el filme ha recaído en las manos del actor asiático Sukollawat Kanarot, al que ya conocíamos por la serie Corrupción en Bangkok.

Howard conmueve con este relato después de que este mismo año ya acudiera a nuestra parte más impresionable con el documental Alimentando al mundo, donde veíamos la importante labor social en todo el mundo del chef español José Andrés.

