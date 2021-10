La hija de Robin Williams está harta de que le envíen la imitación de Jamie Costa

No hay lugar más adecuado que Internet para que las mejores intenciones se transformen en actitudes horribles. Y si no, que se lo digan a Zelda Williams, hija de Marsha Graces Williams y del célebre actor Robin Williams, que en las últimas horas se ha topado con un desagradable ambiente según las redes entraban en conocimiento de Robin: es decir, aquel cortometraje que anticipaba un presunto biopic sobre Williams con el artista Jamie Costa realizando una imitación perfecta y emotiva del protagonista. Concretamente, Robin narraba aquel día de 1982, dentro del set de Mork y Mindy, en el que el actor se enteró de la muerte de su amigo John Belushi. El vídeo es tan conmovedor que hay gente a la que no se le ha ocurrido otra cosa que mandárselo a la hija de Williams.

Zelda es actriz, como su padre, y ha hecho pequeñas apariciones en Mentes criminales, Teen Wolf o Jane the Virgin paralelamente a poner voz en La leyenda de Korra. Desde que Williams se suicidó en el verano de 2014, Zelda ha sido muy pública a la hora de gestionar el recuerdo de su padre, tuiteando en efemérides y compartiendo ocasionalmente cómo se enfrentaba a la pérdida. Quizá por ello los fans del actor han pensado que le gustaría ver el vídeo de Costa, y no han dudado en enviárselo pero sin pararse a pensar que podían incomodarla. Como, claro, ha ocurrido. Zelda ha acabado tuiteando sobre el vídeo de Costa, asegurando que lo ha visto y pidiendo a la gente que deje de enviárselo.

Guys, I’m only saying this because I don’t think it’ll stop until I acknowledge it… please, stop sending me the ‘test footage’. I’ve seen it. Jamie is SUPER talented, this isn’t against him, but y’all spamming me an impression of my late Dad on one of his saddest days is weird. — Zelda Williams (@zeldawilliams) October 12, 2021

“Chicos, solo lo digo porque no creo que esto pare hasta que lo diga… por favor, dejad de enviarme ese vídeo. Ya lo he visto. Jamie es super talentoso, esto no va en contra de él, pero que me enviéis una imitación de mi difunto padre en uno de sus días más triste es raro”, escribió la actriz. Pero el asunto no concluyó ahí, claro, porque Twitter es Twitter, y naturalmente hubo alguien que no tuvo nada mejor que hacer que afearle el gesto en base a lo muchísimo que admira al actor muerto (y a la ¿lección? que puede impartir lo ocurrido con Belushi). “Quizá no se trata de ser cruel o grosero, o de promover la tristeza. Mucha gente quería a tu padre, por muchas, mucha razones. Si ese clip evita que una persona se drogue, yo digo que es un triunfo. Amor y luz para ti”.

Zelda no ha podido contenerse, y ha citado este tuit con el comentario correspondiente: “No he dicho nada de ser cruel o grosero. El clip me incomodó, así que pedí amablemente que la gente dejara de enviármelo una y otra vez. Tu amor por papá no significa que tenga que tolerar que me bombardeen en silencio, y que proyectéis ese amor en mí puede ser bastante agotador”. Por ahora el tema parece haberse agotado con la última reacción de la hija de Williams, pero está por ver si no tiene que enfrentarse a más comentarios impertinentes de este estilo en lo que queda de jornada.

I said nothing about cruel or rude. The clip made me uncomfy so I was asking kindly for folks to stop sending it to me over and over. Your love for Dad doesn’t mean I have to tolerate being bombarded in silence, and being projected upon can be pretty exhausting some days. https://t.co/l0hafSHrAo — Zelda Williams (@zeldawilliams) October 15, 2021

