¿Biopic de Robin Williams a la vista? El corto que ha provocado que Internet lo pida a gritos

Han pasado siete años desde la muerte de Robin Williams, pero a cada tanto surgen en Internet nuevos lamentos por la pérdida de la estrella, así como recuerdos por su prolífica carrera y su inimitable estilo. O bueno, no tan inimitable, puesto que el artista Jamie Costa lleva ya un tiempo demostrando que no hay figura o saga que se le resista a la hora de ensayar su particularísima visión de la misma: esfuerzo que inauguró precisamente al poco del fallecimiento de Williams. Fue entonces cuando apareció en Internet un vídeo titulado Never Had a Friend Like Him, donde Costa le homenajeaba a través de una imitación… de muchos de sus personajes icónicos, mostrando un virtuosismo que sorprendió a propios y extraños.

Ahí no terminaron los logros de Costa, ya que años después ha aparecido recurrentemente en nuevos vídeos de imitación o incluso en fan films tan elaborados como aquél de Kenobi (previo a la serie de Disney+ protagonizada por el susodicho Caballero Jedi). En las últimas horas las redes han vuelto a caer rendidas a sus encantos, ya que el actor ha subido un vídeo a su canal de YouTube de lo que parece ser un fragmento de un biopic ficticio: uno consagrado a la figura de Robin Williams. Fiel a la tradición del género, su título es Robin y encuentra a Costa caracterizado como el actor en 1982, rememorando uno de los golpes más duros que entonces sufriera el protagonista de Señora Doubtfire.

En dicha escena, Williams/Costa se encuentra en un descanso del rodaje de Mork & Mindy, en el set de Paramount. Como muchos fans del actor sabrán, Mork & Mindy fue la serie que lanzó a la fama a Williams, interpretando a un alienígena bonachón en compañía de Pam Dawber. La cual también aparece en el vídeo con los rasgos de Sarah Murphree, estando encargada de darle una triste noticia justo cuando Williams/Costa anda ensayando una próxima escena: su amigo John Belushi, con quien salió de fiesta la noche anterior, ha fallecido. La reacción de Costa es espectacular, transmitiendo la tristeza del personaje con la misma intuición que antes le mostraba haciendo el payaso durante su entrenamiento.

Concretamente, Costa destaca muchísimo a la hora de imitar la voz de Williams, emulando su tono grave paralelamente a la flexibilidad para agudizarse o prorrumpir en chillidos sin perder el control. Ayudado del parecido que ya de por sí guarda Costa con el actor fallecido, el poder dramático (y perturbador) de la escena es brutal, y ha entusiasmado a los espectadores. “Espero de verdad que si se hace un biopic de Robin Williams, Jamie lo interprete porque lo haría con justicia y respeto”, tuiteaba uno de ellos. El corto Robin solo dura cinco minutos por ahora, en espera de que alguien en Hollywood se decida a invertir en un biopic completo, y puedes verlo bajo estas líneas.

