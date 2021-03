¿Existe una versión de ‘Señora Doubtfire para adultos? El director responde

El 19 de marzo la cuenta de Twitter Film Facts soltó la bomba: “Mientras rodaba Señora Doubtfire, Robin Williams improvisó tanto que había montajes PG, PG-13, R y NC-17”. Era el típico dato de fondo de trivia que te encuentras cualquier día en IMDb, pero estos días los ánimos están muy alterados gracias al lanzamiento de La Liga de la Justicia de Zack Snyder, que ha demostrado que si suficientes fans se ponen de acuerdo para que un estudio saque una versión específica de una película, es posible que esta llegue. Sonó el clamor: “ReleaseTheDoubtfireNC17Cut”, hasta tal punto que Entertainment Weekly tuvo que preguntarle al director Chris Columbus sobre el asunto.

Según la Motion Picture Association de EE.UU., las citadas siglas aluden a películas para todos los públicos, para adolescentes, para menores acompañados de adultos y exclusivamente para adultos (la NC-17, que es la que más ganas hay de ver). No obstante, el director de Señora Doubtfire ha negado que exista una versión NC-17, aunque confirma que lo de los otros montajes es cierto. En este recordado film noventero, Robin Williams encarnaba a un padre divorciado que se disfrazaba de niñera para poder pasar tiempo con sus hijos; al parecer Columbus le dio manga ancha para improvisar con el papel, y esto generó escenas descartadas que habrían subido la calificación de la película.

De hecho, cuando Señora Doubtfire se estrenó en 1993 lo hizo como PG-13, aunque actualmente sea considerada para todos los públicos. “Hubo un trato entre Robin y yo, que era que él haría como una o dos o tres tomas con guion”, recuerda Columbus. “Y luego decía ‘déjame jugar’. Y básicamente hacíamos entre 15 y 22 tomas, creo que 22 fue lo máximo. A veces entraba en un territorio que no sería apropiado pero menores de 13 años, pero sí muy divertido para una película con calificación R”. Nunca, insiste, con una calificación superior: “Solo he usado anteriormente la expresión NC-17 como broma. No podría haber una versión NC-17 de la película”.

¿Hay forma de ver esas tres versiones alternativas de la película? “Estaría abierto, tal vez, a un documental sobre la realización de la película que permitiera ver a la gente ciertas escenas reeditadas en una versión con calificación R”, responde el director de Harry Potter y la piedra filosofal. “El problema es que no recuerdo la mayoría. Ha pasado mucho tiempo y solo recuerdo lo que hay en la película ahora. Pero sí recuerdo que era un material muy divertido”. Columbus cree que dicho documental podría contar con entrevistas al editor Raja Gosnell, a la productora Marsha Garces Williams y a él mismo.

“Creo que esa sería la mejor aproximación”, concluye. “Estoy muy orgulloso de esta película… está como tiene que estar, así que no hay motivo para hacer un montaje definitivo. El montaje definitivo de Señora Doubtfire es el que ya ha visto el mundo”.