La escena de ‘La Liga de la Justicia de Zack Snyder’ que en Warner Bros. nunca entendieron

Es evidente que Zack Snyder no ha abandonado su relación profesional con Warner en los mejores términos. Y, más allá de los reproches que el cineasta le ha dedicado a la major durante la promoción de Ejército de los muertos, antes de que se pusiera en marcha el lanzamiento de La Liga de la Justicia de Zack Snyder ya había habido suficientes conflictos como para dificultar nuevas colaboraciones. Solo hay que remontarse a lo ocurrido con la Liga de la Justicia que Joss Whedon terminó en 2017: el director abandonó el rodaje debido a una tragedia familiar, pero solo supuso el culmen de una larga lista de desacuerdos.

Una de las grandes diferencias del Snyder Cut con respecto a la versión que vimos en cines es lo ocurrido con The Flash en la batalla final: el film terminado por Whedon presentaba a Ezra Miller rescatando a una familia rusa durante el enfrentamiento con Steppenwolf, mientras que en La Liga de la Justicia de Zack Snyder tenemos al personaje utilizando sus poderes para viajar en el tiempo y permitir que su equipo logre derrotar al esbirro de Darkseid. Una secuencia espectacular, que sin embargo Warner quiso quitarse de en medio al poco de descubrirla en el guion de Chris Terrio.

¿La razón? Que los productores no acababan de entender qué demonios ocurría en este tramo. El supervisor de VFX de Liga de la Justicia, John ‘DJ’ Jardin, así lo ha confirmado para Beyond the Trailer. “Es curioso porque eso siempre estuvo en la historia; lo rodamos allá por 2016. Fue algo que, no sé por qué pero esa era la sensación, en el estudio nunca acabaron de entender, para ser honestos. Estaban como ‘no entiendo esto’, y fue una de las primeras cosas que tiraron después de sacar a Zack de la película”. Whedon rodó entonces el reshoot según el cual Ezra Miller cambiaba el viaje en el tiempo por el salvamento apresurado de civiles, y años después la escena fue recuperada para el Snyder Cut.

En este caso los efectos digitales fueron editados por Bryan Hirota, cuya labor alaba Jardin. “Estoy muy, muy contento por el trabajo que hizo Bryan, porque Bryan no había tenido la oportunidad de trabajar en esa escena antes y todo era nuevo para él. Yo había pensado en ella durante años, y las especificaciones nunca cambiaron (...) Adoré el aliento, la profundidad y el alcance que le dio a esas ideas y esas imágenes”. Snyder, por su parte, ya ha declarado en otras ocasiones que el viaje espaciotemporal de The Flash siempre fue “un motivo de discordia”. “No querían que toqueteara el tiempo”.

Lo irónico del asunto es que The Flash, la película que prepara Andy Muschietti con el protagonismo absoluto de Miller, va a estar dedicada íntegramente a los viajes en el tiempo. El superhéroe empleará su velocidad sobrehumana para desplazarse al pasado y tratar de impedir la muerte de su madre (interpretada por Maribel Verdú), provocando unos enormes desbarajustes en la continuidad de DC que permitirán la aparición conjunta de dos Batman (el de Michael Keaton y el de Ben Affleck) y una Supergirl (interpretada por Sasha Calle). El film se estrena el 4 de noviembre de 2022.

