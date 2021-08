La confesión de Ethan Hawke sobre el rodaje de 'El club de los poetas muertos': "Pensé que Robin Williams me odiaba"

Aunque no debutó en el cine con ella, El club de los poetas muertos es sin duda la primera gran película en la que apareció Ethan Hawke. El por entonces jovencísimo actor compartía pantalla con otros chicos como Robert Leonard (Neil), Josh Charles (Knox) o Gale Hansen (Charlie, nuestro querido 'Nuwanda'), pero sobre todo con el mentor de todos estos, tanto dentro como fuera de la pantalla, Robin Williams.

De este último precisamente es de quien más se ha acordado Ethan Hawke en su paso por el festival Karlovy Vary de la República Checa, del que ha aceptado un premio honorífico por su prolífica carrera. El actor aprovechó el momento para rememorar sus viejos tiempos en el rodaje de la película de Peter Weir allá por los finales de los 80. Hawke tenía apenas 18 años, pero recuerda perfectamente que en su momento pensó que no le caía muy bien a Robin Williams.

"Pensé que (Robin Williams) me odiaba. Él tenía la costumbre de hacer un montón de bromas en el plató. A los 18 años, me resultaba increíblemente irritante. No paraba y yo no me reía de nada de lo que hacía". Aunque no era el más joven del reparto (Josh Charles era incluso un año más joven), parece claro que Hawke quedó cautivado e intimidado por la figura de Williams, del que sin embargo le llegó (por medio de su agente) que era él mismo quien lo había impresionado.

"Su agente me llamó y me dijo «Robin Williams dice que lo vas a hacer muy bien». Había una escena en la que me hacía inventar espontáneamente un poema delante de la clase. Hizo un chiste al final, diciendo que me encontraba intimidante. Pensé que era una broma, pero a medida que me hago mayor, me doy cuenta de que hay algo intimidante en la seriedad de los jóvenes, en su intensidad. Es intimidante: ser la persona que ellos creen que eres. Robin era eso para mí", aclaraba el intérprete.

Proyectos presentes y futuros

Hawke se encuentra actualmente en medio de un sinfín de proyectos, que van desde películas de grandes autores como Abel Ferrara (Zeros and Ones) o Robert Eggers (The Northman) a grandes producciones como la secuela de Puñales por la espalda o la última serie de Marvel que protagoniza junto a Oscar Isaac, Moon Knight, Sin embargo, de todos esos proyectos para el que más tuvo palabras fue para el del director junto al que se ha hecho un nombre, Richard Linklater.

Ambos preparan una película centrada en el trascendentalismo de teóricos como Emerson, Thoreau o Louisa May Alcott: "Fueron los primeras líderes del movimiento abolicionista; eran vegetarianas; lucharon por los derechos de la mujer. (Richard) está obsesionado con que sus ideas siguen siendo muy radicales. Esta podría ser una película muy guay y Rick la está escribiendo ahora mismo. Está enfadado conmigo (por venir a Karlovy Vary), cree que debería estar en su casa", comentaba entre risas el actor.

