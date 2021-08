'Moon Knight': así convenció Oscar Isaac a Ethan Hawke para que participara en la próxima serie de Marvel

A veces uno no sabe lo que le puede deparar la vida, sobre todo si eres una estrella de cine. Un día estás tomando un café tranquilamente y te aborda otra estrella, digamos Oscar Isaac, para alabar tu trabajo y de paso hablarte de una pequeña serie que está llevando a cabo, nada importante. Y de la noche a la mañana estás involucrado en el próximo gran proyecto de Marvel, Moon Knight.

Puede que igual no fuera tan épico como resulta a primera vista, pero al menos así ha sido como ha descrito Ethan Hawke su encuentro con Oscar Isaac, el que a la postre lo convenció de participar en la próxima serie de Disney+. "Escuché hablar sobre ella gracias a Isaac, que vive a tres bloques de mi piso en Brooklyn. Un día estaba en una cafetería, se me acercó, me dijo que le había gustado mucho El pájaro carpintero y que si quería estar en Moon Knight con él... y así sucedió", comentaba Hawke en el programa de Seth Meyers.

De hecho, Hawke está tan involucrado con el proyecto que conectó en directo desde Budapest, donde continúa rodando la serie junto a Isaac. Además, el actor de Antes del amanecer ha confesado que Moon Knight no se parece a nada que haya hecho antes por que le han obligado a firmar "más de 10.000 acuerdos de confidencialidad sobre lo que puedo y no puedo decir". Una serie que, según el propio Hawke, "lleva a un universo alternativo donde dioses antiguos luchan por el bien y el mal. Es muy emocionante".

Moon Knight sigue en proceso de rodaje y ya se ha podido ver a ambos intérpretes rodando escenas de la que está llamada a ser una de las próximas grandes series de Marvel, la que contará con un personaje inédito en la pantalla hasta la fecha como es el Caballero Luna. La serie contará con el guion de Jeremy Slater (The Umbrella Academy) y aunque el rol de Hawke permanece como incógnita, todo apunta a que podría dar vida al villano. Lo que un café unió la violencia superheroica podría separar.

