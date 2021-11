La compañía de efectos visuales de ‘El señor de los anillos’ es vendida a Unity por 1.600 millones de dólares

A mediados del año pasado supimos que Peter Jackson, célebre cineasta que este 25 de noviembre estrena en Disney+ su documental The Beatles: Get Back, quería especializarse en la animación. Para ello tenía a mano, claro está, la monumental compañía Weta Digital, que él mismo había fundado en 1993 con sede en Nueva Zelanda. La intención de Jackson, en compañía de la productora Fran Walsh, era emplear las herramientas de Weta Digital para poner en pie propuestas animadas, dentro de un sello recién creado llamado Weta Animation y poniendo en marcha tres producciones. Que sepamos, ninguna de ellas es una secuela de Las aventuras de Tintín: El secreto del Unicornio (que la misma Weta ayudó a desarrollar) pero puede que esta ahora esté más cerca que nunca.

Y es que, según recogen medios como IndieWire, la compañía de efectos visuales detrás de El señor de los anillos, Avatar, la trilogía de El planeta de los simios o varias entregas de Marvel (incluyendo Eternals), acaba de ser vendida. Nada menos que por 1625 millones de dólares, uno 1403 millones de euros de nada, que ha desembolsado alegremente Unity Technologies. ¿Y qué es Unity Technologies? Pues el estudio responsable de uno de los motores gráficos más empleados dentro del mundo del videojuego, en constante competición con Epic y su Unreal Engine como líder del mercado. De hecho, la compra de Weta puede enmarcarse en esta rivalidad, ya que mientras Epic intenta consolidar su propio metaverso a golpe de engrosar catálogo, Unity quiere lograrlo mediante las herramientas que ofrece la empresa de Jackson.

La idea de esta operación es que creaciones como Gollum o el mundo Pandora aparecido en Avatar puedan tener réplica en los juegos que empleen su tecnología, democratizando las herramientas de Weta para millones de artistas y albergándose todas ellas en la nube. Entre estos programas se pueden destacar los renderizados de Manuka y Gazebo, las físicas de agua y humo amparadas por Loki o el sistema especializado en la creación de pelaje Barbershop. Siendo Unity la plataforma más potente para la creación y explotación de contenidos 3D en tiempo real (RT3D) cualquiera podría pensar que Jackson ha perdido el control de su compañía en beneficio del pez más grande, pero no es así del todo.

Además de embolsarse una millonada por la venta, Jackson sigue vinculado a Weta al igual que su presidente, Prem Akkaraju, y la inversión de Unity va a suponer un respiro para Weta Animation. “Las herramientas de Weta Digital crearon posibilidades ilimitadas para que pudiéramos dar vida a mundos y criaturas que originalmente solo vivían en nuestras cabezas”, ha declarado el director de Tu madre se ha comido a mi perro. “Juntos, Unity y Weta Digital pueden crear un camino para que cualquier artista, de cualquier industria, aproveche estas poderosas herramientas". Esa es la consecuencia fundamental, que miles de artistas afincados en Unity puedan a partir de ahora echar mano de los avances de Weta Digital, renombrada como WetaFX.

“WetaFX seguirá ampliando los límites de lo posible, y millones de personas dispondrán de un conjunto de herramientas que les permitirán ser creativos de un modo nunca visto”, ha asegurado Akkaraju en la línea de las declaraciones de John Riccitiello, director ejecutivo de Unity. “Estamos encantados de democratizar estas herramientas líderes en la industria”. Mientras que Unity ha contribuido a juegos como Firewatch, Hollow Knight, el español Blasphemous y dos fenómenos populares del calibre de Pokémon Go y Among Us, Weta siempre ha estado a la vanguardia de los efectos digitales en el cine comercial, de forma análoga a Industrial Light & Magic. Empresa esta última que, con la patente de StageCraft empleada originalmente en The Mandalorian, ha guiado los pasos más recientes de Weta en tanto a la producción virtual dentro de escenarios LED.

Durante los próximos días, más de 275 ingenieros pasarán a trabajar para Unity. Al mismo tiempo, los desarrolladores afincados en el estudio tendrán de repente a disposición multitud de herramientas de trabajo totalmente nuevas, incluyendo una biblioteca de activos de la ahora conocida como WetaFX. En lo que respecta a Jackson, puede que haya llegado el momento de ponerse con la animación a tiempo completo.

