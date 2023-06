La armera de 'Rust' podría estar "de resaca" cuando cargó la pistola de Alec Baldwin que mató a Halyna Hutchins

Fiscales de Nuevo México han aportado una novedad en el caso de la pistola supuestamente de atrezzo, pero cargada con balas reales, que el 21 de octubre de 2021 fue disparada por Alec Baldwin durante el rodaje del western Rust, en el condado de Santa Fe, hiriendo al director Joel Souza y matando a la directora de fotografía Halyna Hutchins. Y es que la armera, Hannah Gutierrez-Reed, probablemente estaba "de resaca" cuando cargó el revólver.

"Es probable que la acusada estuviera de resaca cuando introdujo una bala real en una pistola que sabía que iba a ser utilizada por un actor", manifestaron en una declaración judicial el pasado viernes, pero que ha salido a la luz a raíz de su publicación en la prensa estadounidense este miércoles 14 de junio, según la información que recoge la agencia EFE.

Tanto el actor, como y al ayudante de dirección Dave Halls y Gutierrez-Reed fueron acusados de homicidio involuntario en la muerte de Hutchins a finales de enero, pero tan solo dos meses después la fiscalía de Nuevo México decidió retirar el cargo que pesaba sobre el intérprete. El actor estadounidense, de 65 años, se enfrentaba a una petición de pena de 18 meses de cárcel y una sanción de 5.000 dólares.

Una armera "miedosa" y sin experiencia

La acusación que pesa sobre la armera se sostiene, según los fiscales, por varios testimonios que afirman que "bebía mucho y fumaba marihuana por las noches durante el rodaje". Unas declaraciones que se añaden a otras anteriores, en las que se aseguraba que Hannah Gutiérrez-Reed, una joven de 24 años, no estaba preparada para la función que debía desempeñar. "Estuve a punto de no aceptar el trabajo porque no estaba segura de estar preparada”, explicó en su momento en el pódcast Voces del Oeste en septiembre de 2021. También admitió que lo más temía era cargar balas de fogueo. No sabía realmente cómo hacerlo y por ello solicitó la ayuda de su padre, Thell Reed, un veterano armero.

Los productores pudieron lograr un acuerdo para retomar la filmación el pasado mes de mayo, en el rancho Yellowstone Film de Montana, después de lograr un trato con los socios de Baldwin con el viudo de Hutchins, Matthew Hutchins, implicándolo en el proyecto en calidad de productor ejecutivo, y también estuvieron presentes, mediante la compañía Goodfellas (antes conocida como la productora Wild Bunch) en el pasado Festival de Cannes buscando financiación y distribuidores para la película.

