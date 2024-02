Kinépolis celebra su 25 aniversario

Hace 25 años que Kinépolis Madrid Ciudad de la Imagen abrió sus puertas por primera vez. 25 años también de ese Récord Guinness al mayor complejo cinematográfico que le brindaron sus 25 salas y más de 9.200 butacas.

Para celebrar este cumpleaños tan redondo y los 50 millones de espectadores que se han sentado frente a sus pantallas, Kinépolis ha preparado una jornada de festejos para todos aquellos que acudan a cualquiera de sus sesiones el próximo 2 de marzo.

Esa tarde habrá una programación especial de preestrenos en exclusiva que incluirá películas como: La Extorsión, How to have Sex, El Clan de Hierro, Radical, Blue Giant, Girl You Know It’s True y dos grandes estrenos como Dune 2 y Kung Fu Panda 4.

Además, el público que acuda al cine podrá escuchar las bandas sonoras más míticas de la historia del cine interpretadas por la Film Symphony Orchestra.

En estos últimos 25 años Kinépolis se ha posicionado como el referente en innovación , actualizándose continuamente para ofrecer los últimos avances en imagen y sonido. Kinépolis Madrid Ciudad de la Imagen cuenta con la única sala que ofrece IMAX láser. Además, los espectadores pueden disfrutar de los estrenos con un plus de calidad gracias al 4DX, la pantalla envolvente ScreenX, la revolucionaria Laser Ultra o el espectacular sonido Dolby Atmos.

A este cuidado por la tecnología hay que añadir la programación de contenidos alternativos como conciertos, ballet, ópera o eventos en vivo que Kinépolis lleva ofreciendo en los últimos años, así como las más de 400 premieres y casi 7.000 estrenos celebrados junto a estrellas de la talla de Al Pacino, Nicole Kidman o Jennifer Lawrence.

¿Quieres recibir las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.