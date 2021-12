Kelly LeBrock (‘La mujer de rojo’) explica por qué se retiró del cine

Después de protagonizar en los años 80 los filmes La mujer de rojo (Gene Wilder, 1984) y La mujer explosiva (John Hughes, 1985), todo apuntaba a que la carrera de la actriz Kelly LeBrock tan solo continuaría hacia la cima del éxito. Sin embargo, la estadounidense comenzaba a reducir sus apariciones en la pantalla hasta quedar prácticamente en la nada. Algo en lo que influía enormemente la tormentosa relación con su ex marido Steven Seagal.

"Decidí alejarme de Hollywood para mantener a mis bebés lejos del foco mediático. No quería que ellos investigaran los aspectos negativos de mi divorcio [de Seagal]", explica LeBrock para Closer Weekly. "Así que huí a las colinas y básicamente he estado viviendo en el desierto [del sur de California], ¡sin televisión durante 24 años!".

Una relación tormentosa junto a Stevel Seagal

La actriz y modelo conocía a Steven Seagal después de un pasado repleto de excesos, una ruptura matrimonial del productor de Hollywood Victor Drai y algunas relaciones momentáneas con Jack Nicholson o Warren Beatty. Ambos coincidían durante una sesión de fotografía de la actriz para Vogue, que desembocaría en un matrimonio que duraba de 1987 a 1996. Los dos coprotagonizaban el título de 1990 Difícil de matar, dirigido por Bruce Malmuth.

'Difícil de matar' Cinemanía

El matrimonio llegaba a su fin después de la denuncia de presuntos malos tratos y agresiones sexuales, las reclusiones en casa y el abandono, reveladas por la actriz. Estas acusaciones se sumaban a las innumerables que ha recibido Seagal estos años por parte de diversas personas. Pese a todo, ambos tendrían tres hijos en común: Annaliza, Dominick y Arissa. "Ha sido muy triste, porque afecta a los niños. Pero me he casado tres veces hasta ahora y mi actitud es: '¡Nunca te rindas!".

El motivo de su regreso a la televisión

"Convertirme en madre me dio un propósito, resiliencia y una razón para despertarme cada mañana". En la actualidad, la actriz ha vuelto a la televisión para formar parte del reality show Growing Up Supermodel y estrenaba también hace poco la película Charlie Boy, de Timothy Hines.

"¿Qué me hizo regresar a un reality show? Cuando era promocionada como una sex symbol y guapa, la ironía era que no me sentía así". La actriz desvela sentirse mucho más a gusto consigo mismo para regresar al cine y la televisión. "Ahora soy más madura y arrugada, estoy mucho más cómoda en mi piel. Soy feliz con quién soy y dónde estoy".

