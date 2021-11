En marcha el reboot de 'Alerta máxima', uno de los clásicos de Steven Seagal

Vamos con una de "reinicios". En esta ocasión, y rebuscando en el catálogo de éxitos de antaño en el cine de acción, es el turno de Alerta máxima de 1992. La película en la que Steven Seagal era un suboficial de la marina americana, relegado a cocinero, que se encargaba de desbaratar con la inesperada ayuda de una conejita de playboy (Erika Eleniak) los planes de un grupo terrorista que había tomado el control de un buque de guerra.

De momento hay director. De acuerdo con el avance de Deadline, Warner Bros. ha elegido al indonesio Timo Tjahjanto que ha destacado en filmes de terror, como Que el diablo te lleve y secuela, y también en el género de acción con la trepidante The Night Comes for Us. Por lo demás, aún se desconoce quiénes serán los protagonistas o tan siquiera si Seagal aparecerá en esta nueva entrega volviendo a interpretar a Casey Ryback.

Tampoco hay pistas sobre la posible fecha de estreno, pero la intención es que llegue directamente a la plataforma de HBO Max.

Alerta Máxima fue un éxito de taquilla. Contando con un presupuesto de 35 millones de dólares, más gastos de promoción, recaudó 156,6 en cines, y los Oscar también la tuvieron en consideración nominándola en los apartados de mejor sonido y mejores efectos de sonido. Tres años después, en 1995, llegaría la secuela, pero dirigida por Geoff Murphy, y cuya acción tenía lugar a bordo de un lujoso tren de pasajeros.

El director de la original fue Andrew Davis (que ya había trabajado junto a Steven Seagal cuatro años antes, en Por encima de la ley). Además, al año siguiente, Davis estrenaría la película de mayor éxito en su carrera, la adaptación de la serie El Fugitivo de 1993 con Harrison Ford y Tommy Lee Jones (quien también aparecía en Alerta máxima).

Por lo que respecta a Timo Tjahjanto esta no será su única incursión en las producciones hollywoodienses. También será el encargado de poner en imágenes el remake de la surcoreana Train to Busan en la que el azote de la plaga de zombis se centrará en Estados Unidos. Por ello, la versión norteamericana se titulará Last Train to New York.

