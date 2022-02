Kate McKinnon se une a Margot Robbie y Ryan Gosling en la película de ‘Barbie’

Hacer una película de Barbie sonaba hasta hace poco a mamarrachada importante, o bien a intentona desesperada de Mattel Films por expandir la huella de la muñeca en el audiovisual más allá de las películas y series de animación en las que ha intervenido. No obstante, desde el principio este estrafalario proyecto ha estado en manos de figuras sumamente interesantes, empezando por Diablo Cody, continuando con Amy Schumer y finalmente con la dupla creativa (y sentimental) de Greta Gerwig y Noah Baumbach. Quienes han escrito el guion con la idea de que Gerwig (firmante de dos títulos tan aclamados como Lady Bird y Mujercitas) lo dirija. Y así están las cosas.

Barbie viene producida por LuckyChap Entertainment, sello de Margot Robbie que ha financiado Aves de presa, Yo, Tonya y Una joven prometedora, y por si estos no fueran suficientes reclamos es la misma Robbie quien interpreta a la muñeca, encabezando un reparto que hay que ver para creer. Ryan Gosling encarna (o algo así) a su eterno pretendiente Ken, mientras que en los últimos días hemos sabido de los fichajes de America Ferrera (Ugly Betty) y Simu Liu (Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos). A los que hay que unir ahora, según recoge SlashFilm, a una comediante de la talla de Kate McKinnon, repitiendo con Robbie luego de que ambas aparecieran en El escándalo.

Más allá de sus actuaciones en Saturday Night Live, McKinnon ha obtenido notoriedad por el reboot femenino de Cazafantasmas, y dentro de Barbie no está confirmado qué rol desempeñará, como tampoco se ha detallado la identidad de los personajes de Ferrera y Liu. Puestos a pensar con talante optimista, quizá McKinnon interprete a Midge, mejor amiga de Barbie presentada en los 60, y concebida para combatir la controversia sobre la apariencia sexualizada de Barbie. Lo curioso de Midge es que, a pesar de su cercanía a Barbie, nunca ha aparecido en las películas de animación, solo en la serie Life in the Dreamhouse.

Sea como sea, no hay duda de que la película de Barbie tiene el mejor reparto con el que podríamos soñar, y la afluencia de fichajes en las últimas semanas podría indicar que el rodaje está a punto de comenzar. ¿Dará tiempo a que la película esté lista para este año? Teniendo en cuenta el caché de Gerwig, ¿será posible que tenga presencia en la próxima competición de los Oscar?

