Julie Delpy niega haber rechazado participar en la continuación de ‘Antes del anochecer’

La historia de Jessie, Céline y su romance tan delicioso como humano se prolongó con acierto a través de tres películas algo espaciadas en el tiempo: primero vino Antes del amanecer en 1994. Luego tuvimos Antes del atardecer en 2004, y finalmente con Antes del anochecer en 2013 muchos creímos encontrarnos ante la cima de la saga, suponiendo todo un broche de oro. No obstante, y como era de esperar dado el cariño del público, desde entonces han surgido puntualmente rumores de una posible cuarta entrega, que Julie Delpy (intérprete de Céline) pareció descartar del todo en unas recientes declaraciones.

“Le dije que no a Richard Linklater para una cuarta parte de las películas de Antes de…”, dijo entonces. “Estas películas son las tres mejores experiencias de mi vida así que, para volver a ellas, tendríamos que poder hacer algo igual de bueno”. Estas palabras transmitían la impresión de que Delpy había congelado el desarrollo del film en contra de los intereses de Linklater y Ethan Hawke, de modo que la actriz ha contactado con Variety abrigando el deseo de matizar sus palabras. “No soy la Yoko Ono de la banda”, ha declarado, para insistir en la idea de que todo fue una decisión consensuada entre director e intérpretes.

“Lo que sucedió fue que nosotros, los tres, estuvimos de acuerdo en que no podíamos hacer algo tan bueno para una cuarta película. Es así de simple. No nos peleamos. Todo el mundo está contento… mucho drama para nada. Simplemente no dimos con una buena idea”, explica la actriz. “Siempre nos prometimos que no lo forzaríamos. Si no encontrábamos algo… ¿por qué forzarlo y hacer una cuarta película mala en lugar de tener una buena trilogía?”. Lo cierto es que Antes del anochecer parece un final perfecto para la relación de estos personajes, cosa que no evitó que sus responsables hablaran del tema.

Así que hubo discusiones, sí, pero ninguna condujo a desacuerdos agrios. “Básicamente dimos con una idea que no nos gustaba a ninguno de nosotros. Ese fue el final. Era la mitad de una mala idea que andaba por ahí y pensamos ‘no la vamos a hacer’”. A no ser que en el futuro Delpy, Linklater y Hawke den con un planteamiento suficientemente convincente, parece que jamás tendremos una continuación para Antes del anochecer.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.