Julie Delpy rechazó protagonizar una cuarta película de la saga 'Antes de...'

Hace 26 años, unos jovencísimos Ethan Hawke y Julie Delpy en la piel de Jesse y Céline protagonizaron una de esas grandes historia de amor que nos ha regalado el cine, una noche de paseos infinitos y charlas entre dos desconocidos por Viena que desembocaría en una promesa (más tarde descubriríamos que incumplida).

Antes del amanecer daría paso a una trilogía sobre la transitoriedad de las relaciones y sus complejidades con Richard Linklater tras la cámara. Sus secuelas, Antes del atardecer (2004) y Antes del anochecer (2013), mantuvieron la acotación temporal y ese intimismo sin florituras que conquistó al público en aquella primera aventura austríaca.

Los fanáticos de la saga se han dado cuenta que, ya que entre todas las películas transcurren nueve años, una cuarta entrega debería estrenarse en 2022. Sin embargo, Delpy ha confirmado ahora que Linklater le propuso rodar una cuarta película, pero ella rechazó la oferta. En una entrevista para Telerama (vía The Playlist), la actriz ha comenzado confesando que ha pensado en abandonar la industria: "Hace un año y medio, no estaba muy lejos de hacerlo. El infierno que pasé para producir mi película [My Zoe] me había dejado exhausta".

Fue entonces cuando rechazó volver a meterse en la piel de Céline: "Le dije que no a Richard Linklater para la cuarta parte de las películas de Antes de... Pensé que tal vez podría volver a estudiar. Sería una buena médico, por ejemplo. Me dices tres síntomas y te digo qué estás sufriendo. Pero me gusta crear, contar historias; es más fuerte que yo".

Pero no perdamos las esperanzas porque, a principios del año pasado, Hawke afirmó en una entrevista para Indiewire que otra película de la saga no seguiría los mismo patrones que las anteriores: "Si las tres primeras estaban separados por nueve años, la cuarta no seguirá esa trayectoria".

"Linklater cogería un camino distinto, ya fuera un corto ambientado cuatro años después de Anochecer o una película dos décadas más tarde", afirmaba el actor: "Esas películas son las tres mejores experiencias de mi vida así que, para volver a ellas, tendría que creer que podemos hacer algo igual de bueno".

Así, aunque no tengamos cuarta película en 2022, eso no significa que no vaya a haber una continuación en un futuro. Delpy bien podría cambiar de idea siempre y cuando la ardua búsqueda de financiación para el proyecto en el que está trabajando, A Dazzling Display of Splendor, no la vuelve a quitar las ganas de dedicarse al cine.