Disney está imparable con las adaptaciones de sus películas más populares y renovando los personajes ficticios con un largo recorrido en la historia del cine animado. Si eres un fan de las películas de la casa del ratón, tienes una cita el próximo 28 de abril con el estreno de ‘Peter Pan y Wendy’ en Disney+, la plataforma en streming. La película está basada en la famosa obra del novelista escocés J.M. Barrie.

En el reparto principal encontramos a Yara Shahidi como Campanilla, Ever Anderson como Wendy y Alexander Molony como Peter Pan. Pero más allá de ellos, no podemos olvidar al mítico e infalible Capitán Garfio y que será Jude Law quien encarne a este personaje ficticio. Aunque no lo creas, han sido muchos los actores que han interpretado a esta figura de Disney en distintas adaptaciones y versiones a lo largo de la historia del cine.

A pesar de que el argumento de la película es prácticamente el mismo que la película original, estará dotado de detalles modernos e innovadores que le dará un toque distinto al que estemos acostumbrados a ver en versiones anteriores como, por ejemplo, darle mayor visibilidad al personaje femenino.

El tráiler muestra los fantasiosos paisajes de Nunca Jamás y, justo al final, el Capitán Garfio (Jude Law) aparece para preguntarse a Wendy dónde está su eterno contrincante. Este actor es considerado como uno de los actores ingleses más conocidos y respetados en el cine de Hollywood.

El Capitán Garfio es uno de los villanos más emblemáticos de Disney, pero realmente no sabemos de dónde viene ese odio hacia Peter Pan.

En 2022 ya vimos a Jude Law en la precuela de Harry Potter ‘Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore’, lo que reconfirma la teoría de que es uno de los actores más versátiles que encajan perfectamente en el perfil de Garfio ideal.

Pero han sido muchos los actores que han interpretado a este personaje ficticio tan querido como odiado a partes iguales por los seguidores de Disney.

Garrett Hedlund en ‘Pan’ (2015)

Garrett John Hedlund es un actor estadounidense de ascendencia escandinava. Es conocido internacionalmente por ponerse en la piel de grandes personajes del cine, especialmente a James Hook (futuro Capitán Garfio) en la superproducción ‘Pan: viaje a Nunca Jamás’, dirigida por Joe Wright y estrenada en 2015.

Stanley Tucci en ‘Peter y Wendy’ (2015)

En ese mismo año, el actor estadounidense Stanley Tucci también interpretó a Capitán Garfio en la primera versión ‘Peter y Wendy’. También director, productor y escritor, ganó en dos ocasiones del Premio Emmy, del Globo de Oro y fue nominado al Óscar.

Es conocido por aparecer en grandes superproducciones como ‘Capitán América: El primer vengador’, ‘Los juegos del hambre’ o ‘Transformers: el último caballero’, entre muchos otros.

Christopher Walken en ‘Peter Pan Live!’ (2014)

Christopher Walken es un actor de cine y teatro estadounidense, que ha trabajado en más de cien películas y programas de televisión. Su papel en el cine destaca por haber protagonizado obras de William Shakespeare: Hamlet, Macbeth, Romeo y Julieta y Coriolano.

Además, ha encarnado al Capitán Garfio en la filmografía ‘Peter Pan Live!’ en 2014.

Tom Hiddleston en ‘The Pirate Fairy’ (2013)

Tom Hiddleston prestó su voz para un joven llamado James, líder de una banda de piratas, quien sería el futuro Capitán Garfio, en la película de fantasía animada ‘The Pirate Fairy’ que se lanzó en el 2013.

Corey Burton en ‘Jake y los piratas de Nunca Jamás’ (2011)

Corey Burton es un actor de voz estadounidense que ha tenido una importante trayectoria en Disney, incluidas funciones animadas y atracciones de los parques temáticos en Disneyland Resort, siendo la voz de narración principal en Disneyland.

Además, Burton proporcionó la voz para del Capitán Garfio en ‘Return to Never Land’ de Disney y dobló la voz ‘Jake y los piratas de Nunca Jamás’ que empezó a emitirse en 2011 hasta 2016 con una duración de cuatro temporadas.

Jason Isaacs en ‘Peter Pan’ (2003)

Jason Michael Isaacs es un actor británico, conocido por su papel de Lucius Malfoy en la saga de Harry Potter, el del coronel Tavington en El patriota y el Capitán Garfio en la película 'Peter Pan' de 2003.

La trayectoria cinematográfica del intérprete también destaca por haber aparecido en grandes ficciones como ‘Resident Evil’, ‘Star Wars Revels’, ‘Sex Education’ tercera y cuarta temporada, entre muchos más.

Tim Curry en ‘Peter Pan y los piratas’ (1990-1991)

Tim Curry es un actor de voz inglés, conocido popularmente por su trabajo en una amplia gama de producciones de cine, teatro y televisión, a menudo interpretando a personajes secundarios y a villanos.

Sus papeles en animación incluyen al Capitán Garfio en la serie de FOX ‘Peter Pan y los piratas’ entre 1990 y 1991.

Dustin Hoffman en ‘Hook, el capitán Garfio’ (1991)

El actor y director estadounidense Dustin Hoffman destaca por haber ganado en dos ocasiones el Óscar de la Academia de Cine de Hollywood al mejor actor.

Hoffman encarnó al Capitán Garfio en ‘Hook’ de Steven Spielberg en 1991, consiguiendo una nominación para los Globos de Oro.

En ‘Hook, el capitán Garfio’, encontramos una llamativa curiosidad en su vestuario: era tan pesado que tenía que llevar un sistema de aire acondicionado debajo de su traje.

Danny Kaye en ‘Peter Pan’ (1976)

Danny Kaye fue un actor, cantante, bailarín y humorista estadounidense de inmensa popularidad en las décadas de 1940, 1950 y 1960. Fue en 1976 cuando Danny Kaye actuó en el telefilm 'Pinocchio y Peter Pan’.

Hans Conried en ‘Peter Pan’ (1953)

Se podría decir que el recorrido del Capitán Garfio comenzó en 1953, con el gruñido de Hans Conried y su voz inigualable en el film ‘Peter Pan’ de Walt Disney y el Grinch/narrador en la cinta escrita por Dr. Seuss.

