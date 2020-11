Judd Apatow dirigirá para Netflix una comedia sobre la pandemia

De un tiempo a esta parte, Netflix está consiguiendo reunir en su catálogo a algunos de los cineastas más importantes de la actualidad, garantizando su presencia en las competiciones de premios y, desde luego, la calidad de sus producciones originales. Ha sido el caso de Martin Scorsese, Alfonso Cuarón, Spike Lee, Noah Baumbach, Charlie Kaufman, Michael Bay o, claro, David Fincher (que estrena en breve la muy esperada Mank) y según recoge Deadline a esta intimidante lista hay que sumar ahora el nombre de Judd Apatow. Nombre clave en la comedia estadounidense del siglo XXI que va a dirigir, producir y escribir una nueva película para el gigante del streaming.

Hasta ahora, todas las comedias de Apatow habían sido distribuidas por Universal incluyendo la última, El rey del barrio, que tuvo que ser estrenada en VOD dentro de EE.UU. debido a la crisis del COVID-19. Esto no quita que el célebre director estadounidense no ya haya colaborado con Netflix en el pasado, al ser el creador de Love, y según parece este nuevo acuerdo no tendría que suponer necesariamente un distanciamiento frente a Universal. La nueva película aún carece de título y actores, pero su sinopsis es suficiente para ir abriendo bocas.

Así, Apatow parece estar interesado en calibrar desde ya las consecuencias de la pandemia, y está decidido a que su nueva comedia se ambiente en la contemporaneidad. De hecho, el argumento gira en torno a un grupo de actores y actrices a quienes la cuarentena les pilla en un hotel mientras tratan de completar una película. Aunque no se sabe quiénes pondrán rostro a esos actores y actrices, se ha dejado caer que el reparto inicialmente tanteado “podría rivalizar con el de comedias como Puñales por la espalda o The Disaster Artist”.

A falta de conocer estos nombres, el mayor reclamo de esta comedia más allá de la firma de Apatow es la presencia como coguionista de Pam Brady, quien ha estado detrás de películas magistrales como South Park: Más grande, más largo y sin cortes, Team America o Flipado sobre ruedas. Junto a Apatow produce también Barry Mendel, quien ha trabajado en todas sus películas desde Hazme reír. Por el momento no se tantea ninguna fecha de estreno.