David Fincher firma un acuerdo de exclusividad con Netflix

La relación entreDavid Fincher y Netflix ha sido estrecha desde que la plataforma apostara por contenido propio. Recordemos que Fincher está detrás del fenómeno House of Cards,primera serie original de Netflix (y primera ficción en lanzar sus temporadas al completo).

En los últimos años, la carrea del director ha estado ligada al servicio de VOD. Como ya hizo en House of Cards, repetiría como productor y director en la aclamada Mindhunter,su regreso a la ficción de los asesinos en serie que tan bien se le había dado en Seven y Zodiac.

El año pasado, produciría para Netflix la serie animada Love, Death & Robots, y ahora podría dar más premios Oscar a la plataforma con Mank, un viaje al Hollywood de los años 40 y a la gestación de un clásico como Ciudadano Kane a partir de los rifirrafes entre el guionista Herman J. Mankiewicz (Gary Oldman) y Orson Welles (Tom Burke).

Así pues, Fincher no solo ha trabajado mano a mano con Netflix en la última década, sino que además le ha dado algunos de sus grandes éxitos. No es de extrañar que el gigante del streaming haya querido asegurarse la continuidad de esa relación con un acuerdo de exclusividad de cuatro años con el director, tal y como él mismo ha contado en una entrevista a Premiere (vía The Playlist).

"Sí, tengo un acuerdo de exclusividad con Netflix por otros cuatro años", ha revelado Fincher. "Dependiendo del recibimiento de Mank, o iré a verles tímidamente preguntándoles qué puedo hacer para redimirme o tomaré la actitud de un capullo arrogante que pedirá hacer otros filmes en blanco y negro", ha bromeado: "No, estoy aquí para darles contenido que con suerte les dé espectadores, en mi pequeño espacio de influencia":

No es la primera vez que Netflix se asegura el talento de un creador con un acuerdo de exclusividad. Ya lo hizo previamente con los showrunners Ryan Murphy o Shonda Rhimes. "He firmado este acuerdo de Netflix también porque me gustaría trabajar como pintaba Picasso, probando cosas muy diferentes, tratando de romper la forma o cambiar el modo de funcionamiento. Me gusta la idea de tener un corpus de trabajo", ha afirmado.

"Y sí, admito que es raro, después de 40 años en esta profesión, tener tan solo 10 películas. Bueno, 11, pero 10 que puedo decir que son mías. Sí, objetivamente, es una observación bastante terrorífica", ha concluido. De momento, a la espera de saber qué nuevos proyectos tiene pensados para Netflix, podremos ver Mank en la plataforma el 4 de diciembre.