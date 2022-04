Josh Brolin estuvo a punto de ser Batman: “Habría sido divertido”

Ya hay un puesto de honor en la cultura pop reservado para Josh Brolin, gracias a su papel de Thanos en las dos últimas entregas de Vengadores. El Titán Loco es un villano absolutamente icónico, que sin embargo no ha copado las opciones de Brolin para introducirse en el cine blockbuster (como demuestra su presencia en Dune) o, incluso, mantenerse dentro del género superheroico (pues ya fue Cable en Deadpool 2). Brolin tiene un gran carisma en pantalla, de ahí que no sorprendan del todo unas recientes revelaciones en el podcast Happy Sad Confused donde, entre otras cosas, contó que rechazó el papel de Jurassic World que le acabó perteneciendo a Chris Pratt: “Con todo mi respeto a Steven Spielberg, simplemente no podía imaginarme haciéndolo”.

“No podía imaginarme como ese tipo. Y estoy muy feliz con lo que Chris ha hecho con él”. Pero lo más impactante de esta entrevista ha sido cuando ha detallado que, hace unos cuatro años, Warner Bros. se puso en contacto con él para que interpretara al maldito Batman. “Fue algo interesante pero terminó siendo su decisión, no mi decisión”, explica. Todo ocurrió en 2018, al poco de que Deadpool 2 llegara a los cines. Ben Affleck ya había sido Batman tanto en Batman v Superman: El amanecer de la Justicia como en la descomunalmente fallida Liga de la Justicia. Entonces, al margen de ese proyecto que Affleck iba a dirigir y protagonizar, la major tanteaba otro film con un Batman muy distinto.

Ya sabemos que el proyecto de Affleck acabó convirtiéndose en The Batman con Robert Pattinson mientras que el actor retomaba el personaje en La Liga de la Justicia de Zack Snyder (a la espera de que haga lo propio, por última vez, en la eternamente aplazada The Flash). Sin embargo, de la película que iba a protagonizar Brolin no hay ni rastro. “Habría sido el Batman más viejo y el más rasposo, a falta de una palabra mejor. Habría sido divertido, pero quizá lo haga cuando tenga 80 años”. Lo que más le gustaba del proyecto a Brolin eran las opciones de que su papel “o no funcionara en absoluto o funcionara genial”.

“Me preguntaba, ‘¿soy el tipo que va a hacer que todo fracase?’”. Aunque la película nunca pasó de ser una idea, a Brolin le dio tiempo de hablar con otro intérprete de Batman, George Clooney. Famoso por, bueno, protagonizar uno de los films de Batman más comúnmente denostados, Batman y Robin: “Hablé con Clooney, que todavía tenía ganas de bromear al respecto y no fue su culpa. Le encantan los chistes de pezones y eso fue todo lo que quería Joel Schumacher. No hizo nada malo”, explica Brolin. De haber prosperado, el actor de No es país para viejos se habría unido a un ejército de actores formado por Val Kilmer, Michael Keaton, Adam West o Christian Bale, amén de los ya citados.

No es la primera vez, por lo demás, que Brolin habla sobre el murciélago de Gotham. En el pasado ya ha valorado cómo fue recibido el fichaje de Ben Affleck como Bruce Wayne, sorprendiéndose del odio que aguantó en redes sociales. “No me gustaría ser él ahora mismo. La reacción se ha vuelto muy personal. Como ‘que le jodan a este tipo, ojalá estuviera muerto’. Y te quedas como ‘¿qué? Tío, ¿en serio? Ese tipo está trabajando igual que tú, tomando las mejores decisiones que puede”. Si Brolin se muestra tan alarmado con este tipo de dinámicas, sin duda ha sido buena idea mantenerse alejado de Batman.

