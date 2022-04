Johnny Depp jura que no volverá a ser Jack Sparrow durante el juicio con Amber Heard

Estos días se celebra el juicio de Johnny Depp contra Amber Heard, dedicado al tan prolongado conflicto de la expareja. Todo Hollywood anda con los ojos fijos en cada giro del proceso, hasta el punto de que ya se prepare un documental dedicado al caso dividido en dos partes: una según la versión de cada contendiente. Uno de los puntos más interesantes a los que ha llegado la labor judicial (interesante al menos a efectos de industria) tuvo lugar este miércoles, cuando Depp intentó probar que Heard había destrozado su carrera. Ocurre pocos meses después de recibir un par de premios en prestigiosos festivales (uno de ellos San Sebastián), y coincidiendo en la cartelera Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore, que iba a protagonizar originalmente.

Sin embargo, la lucha judicial contra su exmujer condujo a una creciente preocupación en Warner Bros., y Depp fue sustituido por Mads Mikkelsen como Grindelwald tras interpretarlo en dos películas. El actor sostiene que todo forma parte de un efecto dominó provocado por un artículo que Heard escribió en el Washington Post a finales de 2018, donde dirigía acusaciones muy graves a su exmarido. Por eso demanda a Heard por difamación, exigiendo que le pague 50 millones de dólares, y por eso ha profundizado en cómo fueron aquellos meses, revelando que el terremoto mediático provocó, antes del citado episodio de Animales fantásticos, que Disney le apartara de otra saga millonaria. Depp asegura, en estos términos, que la major le expulsó de Piratas del Caribe 6.

La última entrega de esta saga hasta la fecha se había estrenado un año antes, titulada La venganza de Salazar. En ella Depp regresó como Jack Sparrow, uno de sus personajes más icónicos, y el actor defiende que ese fue su último trabajo para la franquicia debido al escándalo suscitado por el texto de Heard. Ha sido entonces cuando Ben Rottenborn, abogado de su exmujer, le ha preguntado si estaba al tanto de que, meses antes de la publicación de Heard, medios como el Daily Mail ya revelaban que Depp nunca volvería a interpretar al capitán Sparrow. “No estaba al tanto de eso, pero no me sorprende”, respondió el actor. “Habían pasado dos años de comentarios sobre que era un golpeador de esposas”.

“Así que estoy seguro de que Disney ya quería cortar lazos conmigo. El movimiento MeToo estaba en pleno apogeo en ese momento”, añade. El artículo de Heard detallaba una relación abusiva sin nunca identificar a Depp, pero el actor cree que “sería simplón no pensar que eso tuvo un efecto en mi carrera, mencionara mi nombre o no”. El escándalo ya había empezado cuando en 2016 Heard le acusara de violencia doméstica y solicitara una orden de alejamiento. Un año después se estrenó La venganza de Salazar, y Disney hizo lo posible por desvincularse de Depp, aunque no de Sparrow. “No retiraron a mi personaje de los parques de atracciones. No dejaron de vender muñecos del capitán Jack Sparrow. Simplemente no querían que yo estuviera detrás”, explica el actor.

Hoy día la Casa del Ratón planea un reboot de Piratas del Caribe protagonizado por Margot Robbie y escrito por Christina Hodson, mientras que personas como John McNally (que interpreta a Gibbs en la franquicia) aseguran que no hay impedimento para que Depp vuelva algún día como Sparrow. No obstante, la actitud de Disney ha conducido a que Depp ya no quiera volver a asociarse con la compañía, aun cuando esta intentara en algún punto retomar relaciones. “Si Disney fuera a usted con con 300 millones de dólares y un millón de alpacas, ¿por nada del mundo volvería a una película de Piratas del Caribe?”, le preguntó entonces Rottenborn. A lo que Depp respondió bajo juramento “así es”.

Concluya como concluya este juicio, y logre Depp limpiar su nombre o no, parece que nos hemos despedido definitivamente de Jack Sparrow.

