John McNally (‘Piratas del Caribe’): “No veo ningún impedimento en que Johnny Depp vuelva a ser Jack Sparrow”

El conflicto judicial de Johnny Depp y Amber Heard, al hilo de los desacuerdos con su divorcio y de unas acusaciones de violencia machista, ha producido graves consecuencias en la carrera del primero. Por mucho que en los últimos meses le hayan homenajeado varios festivales europeos, la maltrecha imagen pública de Depp ya le ha costado su aparición en la siguiente entrega de Animales fantásticos (donde será sustituido por Mads Mikkelsen), mientras Disney opta por darle un giro a la saga Piratas del Caribe que ha protagonizado desde sus inicios. Por mucho que Jack Sparrow sea su personaje más icónico, Disney ha impulsado un spin-off con Margot Robbie y la escritura de Christina Hodson, sin que por supuesto Depp esté involucrado.

No es mucho lo que se sabe de esta nueva entrega de Piratas del Caribe, pero es evidente que la decisión no ha sido del agrado de todo el mundo. Más allá de los encendidos clamores interneteros que se decantan firmemente por Depp en su conflicto con Heard, la ausencia del actor en Piratas del Caribe no desagrada solo a los fans, como recientemente ha dejado claro John McNally. Este actor lleva interpretando a Gibbs, compinche de Sparrow, desde La maldición de la Perla Negra, y acaba de compartir con The Express su inquietud por una película de Piratas del Caribe sin Johnny Depp. No hablando abiertamente del asunto con Heard o de la socorrida cultura de la cancelación, pero sí dejando claro su malestar.

“Nunca he visto indicio alguno de un lado oscuro en Johnny. Le percibo como un hermoso ser humano, así que no veo ningún impedimento para que regrese e interprete a Jack Sparrow”, afirma. McNally muestra su lealtad a Depp, y duda que Piratas del Caribe tenga futuro con la ausencia de Sparrow. “Creo que hay una sensación generalizada de que sin Jack no hay saga de Piratas, y hay mucha verdad en eso. ¿Por qué las próximas películas de Piratas del Caribe no contarían con Jack? ¿O con Jack jugando un papel distinto?”. McNally, así las cosas, cree que hay otras opciones que no pasen por la eliminación del personaje, incluso mediando una disminución de su protagonismo.

“Quiero decir, estaba reflexionando sobre esto el otro día y puedes pensar fácilmente en historias donde tal vez alguien esté buscando a Jack y se acerque a Gibbs y le pregunte ‘¿cómo puedo encontrar a Jack?’. Esos nombres pueden mantenerse vivos, incluso en una película donde sus personajes no aparezcan demasiado”. Por ahora, y debido posiblemente a lo poco avanzado del proyecto, a McNally no le han llamado para volver como Gibbs en la nueva Piratas del Caribe, y está por ver cómo afecta al asunto su lealtad a Depp. En lo que respecta a Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore, con un nuevo Gellert Grindelwald, se estrena el 15 de abril de 2022.

