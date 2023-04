Johnny Depp inaugurará el Festival de Cannes 2023 con la proyección de 'Jeanne du Barry'

Este 16 de mayo dará inicio una nueva edición del Festival de Cannes, con una programación que se dará a conocer por completo el 13 de abril. Antes de esta cita el certamen ya ha ido anunciando diversos títulos que se proyectarán a lo largo del evento, destacando Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, Indiana Jones y el dial del destino o la serie The Idol, de Sam Levinson y The Weeknd. Por no hablar de los estrenos rumoreados: Víctor Erice, Woody Allen e incluso Roman Polanski.

De confirmarse los dos últimos estaríamos ante una edición controvertida, pero Thierry Frémaux acaba de dar un golpe en la mesa en ese sentido al anunciar qué película inaugurará el festival. Según IndieWire se trata de Jeanne du Barry, protagonizada por Johnny Depp como el rey Luis XV. Coprotagoniza y dirige Maïwenn, vieja conocida del festival tras ganar el premio del Jurado en 2011 con Polisse, y que Mi amor le diera en 2015 el premio a Mejor actriz a Emmanuelle Bercot.

Jeanne du Barry, coescrita por Maïwenn con Teddy Lussi-Modeste y Nicolas Livecchi, ahonda en la relación de Jeanne Vaubernier con Luis XV, cuyo reinado duró 59 años siendo uno de los más largos de la historia de Francia. Jeanne es una joven de clase trabajadora cuya inteligencia y atractivo le hacen ascender en la escala social, hasta convertirse en la favorita del rey. A través de su relación, Luis XV recupera su apetito por la vida, llevándosela a vivir con él al palacio de Versalles.

El romance de Luis XV y Jeanne du Barry escandalizó a la corte, y precedió a que el monarca fuera acusado de corrupción. La película que inaugurará la 76 edición de Cannes (con la idea de competir en la Sección Oficial por la Palma de Oro) supone el primer trabajo de Depp como actor tras tres años. Encabeza lo que vendría a ser un regreso por todo lo alto, inmerso en los rumores de otra película de Piratas del Caribe y con el plan de dirigir un biopic del pintor Modigliani.

La razón de este parón en su carrera es de sobra conocida, al haberse convertido en el centro de una extendida polémica con su exmujer Amber Heard. Paralelamente a que Depp recogiera el premio Donostia en el Festival de San Sebastián, hubo de enfrentarse con Heard en sus tribunales, acusándole de difamación. El juicio fue extremadamente mediático y concluyó con la derrota de Heard, aunque Depp también tuvo que responder por un cargo igualmente de difamación contra ella.

