John Travolta, el hombre-anuncio: los spots más chocantes del actor de 'Grease' y 'Pulp Fiction'

Puede que la carrera de John Travolta en cine y TV esté lejos hoy en día de sus mejores momentos, pero el actor de Pulp Fiction y Fiebre del sábado noche no tiene motivos para llorar. Desde hace unos años, ha encontrado una fecunda fuente de ingresos gracias a su faceta como actor publicitario, un territorio en el que ya destacó en la década de los 70.

El anuncio de la Super Bowl 2023 en el que Travolta se arranca por el Tell Me More de Grease para vendernos una conexión a internet es solo la punta del iceberg. Como demuestran los vídeos que vas a ver a continuación, la ristra de anuncios protagonizados por el intérprete de Vincent Vega es tan larga y tan diversa que, a estas alturas, solo le queda prestarle su rostro a una marca de frigoríficos para osos polares.

Productos bancarios con Samuel L. Jackson

Aunque el reencuentro de Vincent Vega y Jules Winnifield en pantalla grande sea poco probable (todos sabemos por qué), 2020 nos otorgó un aceptable sucedáneo en forma de spot para el banco Capital One. En el anuncio, Travolta interpreta a un Santa Claus que, agobiado por sus compras de Navidad que recibe la asesoría financiera de Jackson, y acaba marcándose un bailecito final a los sones de un tema de Chuck Berry.

Materiales de jardinería con su hija (y otros)

Parece un delirio concebido para emitirse en la teletienda de una emisora local, pero este spot de la marca Scotts que se emitió en la Super Bowl 2021 es una reunión de celebrities por todo lo alto que incluye a la inefable Martha Stewart, Carl Weathers (Rocky, The Mandalorian), el piloto de carreras Kyle Busch y un Travolta que vuelve a sus alardes coreográficos acompañado por su hija Ella.

Videojuegos con Ben Stiller y LeBron James (y sus hijos)

John y Ella brillan de nuevo con luz propia en un spot televisivo. Y no están solos, además: el creador de Zoolander, el máximo anotador de la NBA y sus vástagos respectivos les acompañan en una sesión de terapia familiar que promociona God of War: Ragnarok. Además de mostrarnos a un Stiller muy señor en su papel de Kratos, el spot permite oír a la joven Travolta soltándole "eres viejo y estás calvo" a su padre. Ouch.

Música en streaming con The Weeknd

Si bien el autor de Blinding Lights y Travolta representan paradigmas musicales muy alejados entre sí, ambos coincidieron en este anuncio para Apple Music donde el primero se interpreta a sí mismo y el segundo al chófer que le lleva de fiesta en fiesta. Si el detalle que más te sorprende del clip es ver a Travolta con pelo, puede que esto se deba a que el clip data de 2015.

Tiritas con John Danza y Teri Garr

En 1975, justo cuando se hacía famoso a lo bestia gracias a la serie Welcome Back, Kotter, Travolta protagonizó este anuncio para la marca Band-Aid en el que también aparecía la maravillosa actriz de El jovencito Frankenstein y Tootsie. Procura ver el vídeo sin sonido, o ese jingle tan pegadizo como una gripe seguirá sonando en tu cabeza durante todo el día.

Uniformes caqui con el ejército de EE UU

El incunable por antonomasia del Travolta publicitario es este spot de reclutamiento que protagonizó en 1973, un año después de debutar como actor. Con su insistencia en los buenos salarios y las oportunidades para hacer carrera, el anuncio, le fue bastante útil a la maquinaria militar estadounidense (algo falta de voluntarios tras la guerra de Vietnam, nos preguntamos por qué), pero también ocasionó algunos problemas: por aquel entonces, el actor tenía 16 años.

