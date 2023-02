¿Qué nos han vendido las estrellas? Los mejores anuncios de la Super Bowl 2023

Además de ser un festín de tráilers de cine, la Super Bowl 2023 ha traído consigo la habitual avalancha de spots publicitarios con estrellas de cine dispuestas a vendernos lo que sea por un puñado de dólares (por muchos puñados, más bien).

De Ben Affleck a Steve Martin, de Natasha Lyonne a esa Alicia Silverstone que se ha vuelto a poner el tartán amarillo de Clueless, el partido entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs tuvo rostros conocidos a granel en sus pausas publicitarias. Estos son los ejemplos más destacados.

Ben Affleck y Jennifer López nos venden donuts

Este año, Affleck va en modo estajanovista. Además de vestirse de nuevo de Batman en Flash, y de hacer doblete como actor y director en Air (¡con Matt Damon!), el californiano-bostoniano aprovecha uno de los mil y un memes sobre su figura para este anuncio en el que sorprende a la clientela de un Dunkin' Donuts atendiendo sus pedidos. Ojo a la aparición final de una 'J-Lo' pasmadísima (nos ponemos en su lugar).

Bryan Cranston y Aaron Paul nos venden nachos

Puestos a traficar, dan igual la metanfetamina azul que los nachos azules de la marca PopCorners. Así lo han entendido los protagonistas de Breaking Bad, que además se reencuentran aquí con Raymond Cruz, el intérprete de Tuco, para repetir aquel icónico "Say my name".

Alicia Silverstone nos vende suscripciones de streaming

La protagonista de Clueless interpretando de nuevo a Cher Horowitz es una visión que impacta, pero si, además, le ponemos de fondo el Alright de Supergrass, este spot de la plataforma Rakuten bate los récords de lo noventero. Cuando vemos a la actriz empuñando su lápiz con pompón, no queda más remedio que exclamar "As if!".

Natasha Lyonne nos vende más suscripciones de streaming

Como todos sabemos, los anuncios de TV son pura trola, algo que ha aprovechado Peacock para este spot donde Lyonne interpreta a su personaje en la serie creada por Rian Johnson. En su mejor momento (y bien que nos alegramos), la actriz le saca partido a su habilidad como detector de mentiras humano para poner en evidencia a la publicidad... salvo cuando le llega el turno a su marca.

Steve Martin y Ben Stiller nos venden refrescos

Dos ases de la comedia se ponen al servicio de Pepsi exponiendo las paradojas del oficio de actor, siempre a caballo entre la ficción y la realidad. Para empezar, el protagonista de Solo asesinatos en el edificio nos convence de que todo es simulación... hasta que se lleva la lata a la boca (¿seguro?).

Stiller, por su parte, nos recuerda que las cosas que vemos en la pantalla pueden ser demasiado auténticas (o quizás no tanto) en una avalancha de parodias muy evocadoras de aquellos tráilers falsos de Tropic Thunder. Salvo por la aparición final del mismísimo Derek Zoolander, claro.

Kevin Garnett nos vende cerveza (y buen rollito)

El astro de la NBA también tiene una carrera como actor (imposible olvidar su intervención en Diamantes en bruto), de modo que lo incluimos aquí gracias a este spot de Sam Adams cuya premisa es inquietante cuanto menos. ¿Qué pasaría si, por arte de magia, los habitantes de Boston perdieran su característica mala uva? Habrá que preguntarle a Ben Affleck, que sabe del tema...

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.