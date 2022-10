Joaquin Phoenix y Rooney Mara protagonizarán 'The Island', lo nuevo de Pawel Pawlikowski ('Cold War')

El nombre de Pawel Pawlikowski es probable que no le suene a todo el mundo de primeras. Sin embargo, si hablamos de películas como Ida o Cold War, probablemente de lo mejorcito que ha dado en los últimos diez años el cine europeo en general y el polaco en particular, quizá te vaya sonando. Porque Pawlikowski es actualmente uno de los cineastas de referencia en Europa, pero está a punto de dar el salto de su país a Estados Unidos para rodar con Joaquin Phoenix y Rooney Mara.

Si bien es cierto que el director polaco ya ha trabajado con estrellas internacionales como Ethan Hawke (La mujer del quinto) o Emily Blunt (Mi verano de amor), lo cierto es que Pawlikowski llevaba años trabajando en su tierra natal y este será su primer proyecto en Hollywood. La Academia tuvo a bien en valorar su dirección en 2018 cuando Cold War fue nominada, y parece que esa distinción ha tenido su recompensa en forma de proyecto.

Un proyecto titulado The Island del que lo que más llama la atención no es que no sea en polaco, sino que sea descrito como un thriller. Según la sinopsis oficial, la película sigue a una atractiva pareja americana en los años 30 que da la espalda a la civilización para construir su propio paraíso privado en una isla desierta y vivir de la tierra. Pero después de que un millonario que pasa por allí en su yate los convierta sin querer en la diana de los periódicos sensacionalistas, la gente comenzará a interesarse por el paraje. Entre todos, una condesa que llegará con sus dos extraños amantes con planes de apoderarse de la isla y construir un hotel de lujo.

Las últimas películas de Pawlikowski podían haber contenido algún elemento de thriller, pero habían estado principalmente más cerca del drama y, sobre todo, del drama romántico. Aquí parece que eso seguirá a través de una pareja que también lo es en la vida real como son Joaquin Phoenix y Rooney Mara, pero sumando el elemento de tensión por esa guerra psicológica que se producirá entre la pareja y los nuevos inquilinos que amenazan con destruir la paz de la isla.

Phoenix tiene pendiente de estreno Napoleón de Ridley Scott y se encuentra trabajando en la secuela de Joker, Joker: Folie à Deux, mientras que Mara podría ser nuevamente nominada a los Oscar por Women Talking de Sarah Polley, pero parece que ambos tendrán que hacer hueco en sus agendas para ponerse a trabajar con Pawel Pawlikowski.

