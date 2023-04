Ser uno de los actores más prestigiosos de la actualidad no te libra de la inseguridad. Joaquin Phoenix, que ganó el Oscar por Joker, es uno de los mejores exponentes de esto, como ha dejado claro durante un reciente podcast de A24 dedicado a Beau tiene miedo. Se trata de su próxima película (que llega a los cines españoles este 28 de abril), donde se ha puesto a las órdenes de un cineasta tan particular como Ari Aster. Quien, para más señas, era su interlocutor en el podcast citado.

Aster y Phoenix han hablado de su experiencia rodando el film: uno que supone un drástico cambio de registro para quien nos aterró con Hereditary y Midsommar. Beau tiene miedo apunta más a ser una comedia negrísima, centrada en el estudio de un único personaje: Beau, a quien da vida Phoenix. El papel requiere un enorme tiempo de Phoenix en pantalla, y al actor ahora mismo le aterra que sus amigos vayan a ver la película y se sientan en la obligación de decirle qué les ha parecido.

“Tengo un amigo que ha visto la película y me ha mandado un mensaje: ‘Me lo he pasado bomba’. No entiendo qué es eso”, asegura Phoenix. “Prefiero que la gente que conozco no vea nada de lo que hago porque no quiero tener que pasar por ese proceso. Es lo peor de ir a una proyección. Después la gente se acerca y te tiene que decir algo. Siempre es incómodo”. Phoenix siente ansiedad al verse en esas situaciones.

“Si alguien me hace un cumplido sobre algo, mi impulso es replicar ‘nombra otras cinco actuaciones que te hayan parecido realmente buenas, o películas’. Probablemente es mejor no interactuar con tus amigos cuando han visto una película que has hecho tú. Anoche me quedé con 10 entradas para invitar a la gente”, dice sobre la premiere de Beau tiene miedo. “Por favor, si vais a verla no me lo contéis”.

Un rodaje apasionante

La vulnerabilidad emocional de Phoenix ha servido para que su interpretación sea más visceral en Beau tiene miedo. Hace poco Aster contó que un día Phoenix se desmayó en el set: “Supe que era malo porque estaba dejando que la gente le tocara. La gente le atendía y él lo permitía. Se desmayó”, explicaba. Durante el podcast, Aster y Phoenix han recordado otra jornada durante la cual el actor perdió los papeles.

“Me entró el pánico. No quería decepcionar a la gente”, cuenta Phoenix. “Recuerdo darme cuenta de que tenía que hacer algo que era una puta estupidez y que no quería hacer, y lo sabía. Y empecé a gritar, con el grito de dolor gutural más intenso que pude antes de rodar, porque tenía que humillarme por completo. Y entonces me dije: ‘vale, una vez que ha pasado eso, no puedes parecer más estúpido de lo que pareces ahora’”.

Ver cómo Phoenix gritaba desgarradoramente y sin venir a cuento tuvo que ser impactante para Aster. “No sé por qué, pero me invadió la necesidad de hacerlo. Y creo que probablemente te incomodó”, prosigue el intérprete de Joker. “No estábamos en la misma habitación. Estabas en el monitor, pero tengo la sensación de que te sentiste muy incómodo”

Aster, sin embargo, asegura que entendió qué diantres estaba haciendo Phoenix. “Me dio la sensación de que estabas intentando salir a gritos del estado en el que te encontrabas. En realidad no parecía siquiera una toma. De alguna forma parecía que estabas intentando salir de algo. Y fue chocante de un modo emocionante, creo, porque sacudió a todo el mundo. La energía de la sala se volvió de repente alerta y perturbada”.

El director de Hereditary muestra una gran satisfacción por haber trabajado con Phoenix. De hecho, hace poco trascendió que director y actor están planeando volver a colaborar en otra película. “Para mí fue una revelación saber que trabajabas así. Antes de empezar, esperaba que fueras menos técnico, porque lo que haces a menudo parece totalmente espontáneo. Antes de rodar la película me preparé para que todo saliera al revés, y fue emocionante ver que lo hacías todo tan intencionado”

“No quería romper la magia, pero descubrir que eras capaz de hacer las cosas tantas veces fue muy impactante para mí”, concluye Aster. ¿Se está gestando otra nominación al Oscar para Phoenix?

