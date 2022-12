Hace ya dos años que se comentó que Joaquin Phoenix iba a protagonizar la nueva película de Ari Aster. La implicación del reconocido actor potenció el interés por el proyecto, que despertaba atractivo de por sí por tratarse del tercer trabajo del director de Hereditary y Midsommar y por su continuidad en el cauce de A24. La compañía ha publicado en redes un primer cartel del filme, que por cierto ha cambiado de título.

Lo último que se sabía es que iba a titularse Disappointment Boulevard, si bien al final Aster y A24 se han decantado por Beau is afraid, denominación por la que también se identificó al filme en sus inicios. No obstante, resulta llamativo que en la primera imagen subida por A24 en Twitter solo se alude al título en el nombre bordado en pijama del chico que aparece, cuyo aspecto físico deja entrever que se trata de una versión juvenil del personaje de Phoenix.

Ari Aster. Joaquin Phoenix. Next year, BEAU IS AFRAID. pic.twitter.com/SuXZgcrfHB — A24 (@A24) December 13, 2022

El protagonismo de Joaquin Phoenix se resalta en un enorme rótulo encima del que se especifica que viene firmada por el responsable de Hereditary y Midsommar, obras por las que Aster ha adquirido relieve en el marco del cine de terror. Un género que seguirá presente en Beau is afraid, no obstante en combinación con la comedia negra y delirante, rasgos que a su manera fluían en Midsommar.

Se habló en su momento de que será una pesadilla surrealista desarrollada en un presente alternativo. Se centra en un hombre de negocios en un estado de ansiedad que tras la muerte de su madre entra en contacto con fuerzas sobrenaturales y hace un descubrimiento sobre su pasado. Se tiene la sensación de que va a mostrar a un Aster desatado en cuanto a singularidad. La foto de Phoenix con aspecto dejado en el rodaje hace pensar en esa vía.

A24 no da más detalles. "Ari Aster. Joaquin Phoenix. Next year, Beau is afraid", añade el estudio como pequeño texto en el tuit en el que publica el primer cartel. Ahora toca esperar al tráiler, que no debería de tardar mucho, para ver si se confirman las informaciones y se revalidan las expectativas.

Mientras, más de uno se pregunta si la situación entre Aster y A24 se habrá normalizado, ya que la dilatadísima duración por la que apostó el director (nada menos que tres horas y media) se había convertido en un punto de fricción entre las partes.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.