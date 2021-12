Joan Didion en Hollywood: la escritora que nunca cedió

La noticia de la muerte de la escritora Joan Didion a los 87 años deja el corazón encogido por lo que supone a nivel humano y artístico. Se apaga una de las voces más importantes de las letras estadounidenses, una autora que millones de lectores han sentido cerca a través de sus reportajes periodísticos, sus novelas y, sobre todo, libros autobiográficos desgarradores como El año del pensamiento mágico (2005), donde relataba con increíble intimidad el proceso de duelo tras la muerte de su marido, John Gregory Dunne.

Fue precisamente junto a Dunne, a quien conoció a finales de los años cincuenta cuando la californiana trabajaba en Nueva York como editora en la revista Vogue, con quien firmó varios guiones cinematográficos de importancia. Poco después la pareja se mudó a California, aunque también mantuvo una importancia vida social e influencia en la escena artístico-literaria de la costa este.

Joan Didion: El centro cederá (2017), el documental dirigido por su sobrino Griffin Dunne que se puede ver en Netflix, es una de las mejores puertas de acceso a la personalidad de esta escritora única; aparte de su obra escrita, claro está, siempre iluminadora.

Nada evidencia mejor el traslado de esa sensibilidad a un guion cinematográfico que el primero que firmaron juntos Didion y Dunne: Pánico en Needle Park (Jerry Schatzberg, 1971), adaptación de un libro de James Mills sobre dos heroinómanos de Nueva York que le brindó su primer papel principal a Al Pacino, protagonista junto a Kitty Winn, premiada en el Festival de Cannes por su interpretación.

Un año después, ambos adaptaron en Play It As It Lays (Frank Perry, 1972) la segunda novela de Didion, Según venga el juego, publicada en 1970. Tuesday Weld protagoniza esta historia de una actriz de Hollywood que ingresa en un hospital psiquiátrico tras sufrir un colapso psicológico.

Ha nacido una estrella (Frank Pierson, 1974), la nueva adaptación del clásico protagonizada en aquella ocasión por Barbra Streisand y Kris Kristofferson, fue el mayor éxito en la filmografía de Didion y Dunne, que después ya solo firmarían algunos guiones esporádicos. Confesiones verdaderas (Ulu Grosbard, 1981), adaptación de la novela homónima de Dunne que protagonizaron Robert De Niro y Robert Duvall; y la romántica Íntimo y personal (Jon Avnet, 1996), con Michelle Pfeiffer y Robert Redford.

En 2020, el thriller Su último deseo, la última novela que escribió Didion (publicada en 1996), fue objeto de una adaptación poco lucida a cargo de Dee Rees, protagonizada por Ben Affleck y con Anne Hathaway en el papel de una periodista que de repente se ve negociando una compraventa de armas en América Central.

Esperamos de corazón que el proyecto de llevar al cine la anterior Una liturgia común, publicada en 1977 y también ambientada en una nación ficitica de Centroamérica, corra mejor suerte. Es el pensamiento mágico que le debemos.

