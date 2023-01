6 veces que Jeremy Renner nos enseñó el valor de la adaptación y el sacrificio

Mientras esperamos a que Jeremy Renner se recupere del accidente que ha sufrido al quitar la nieve de su rancho en Nevada, por lo que ha tenido que ser hospitalizado en "estado crítico pero estable" según su representante, hagámosle llegar nuestro cariño en forma de reivindicación.

Al actor estadounidense se le encomendó la misión de interpretar al Vengador más modesto del primer supergrupo de Marvel Studios en el cine. Sin superpoderes más allá de una afinada puntería para disparar flechas, Ojo de Halcón tuvo que ganarse con humildad el cariño de los fans en la gran pantalla (no cuentan los conocedores de su recorrido en las viñetas), demostrando que era un gran jugador de equipo.

Algo que el actor también ha demostrado fuera de la ficción en su vida profesional, perseverando hasta convertirse en una estrella. Recordemos 6 veces en las que Jeremy Renner nos enseñó el valor de la adaptación y el sacrificio por los demás.

Actor maquillador

Jeremy Renner en 'Angel' Cinemanía

En los primeros años de su carrera, Jeremy Renner fue dando tumbos por infracomedias de National Lampoon (Desmadre sobre ruedas, 1995), telefilmes (Relación prohibida, 1996) y papeles secundarios en series como El tiempo de tu vida, Angel o C.S.I. Para llegar a fin de mes, decidió hacerse maquillador a tiempo parcial, de tal modo que el horario de trabajo le permitía acudir a las pruebas de casting.

Vengador al fondo

Cuando Marvel lo enroló como Ojo de Halcón en Los Vengadores (2012), Jeremy Renner ya era un experimentado actor que había pasado de ser una estrella emergente del indie a tener dos nominaciones a los Oscar (En tierra hostil, The Town). Con todo, al actor le tocó interpretar al personaje menos carismático de la película de Joss Whedon, que pasa la mitad de la acción hipnotizado bajo el influjo de Loki.

Jeremy Renner en 'Los Vengadores' Cinemanía

Durante el resto de su andadura en el MCU tuvo que lidiar con el sambenito de segundón entre tanto superpoderoso, pero Clint Barton se ganó el corazón del fan gracias a su humildad, la férrea amistad con Natasha (Scarlett Johansson) y esa vida familiar que acabó de conquistarnos hasta que el único Vengador sin largometraje individual se conformó con su propia serie para pasar el testigo a Kate Bishop (Hailee Steinfeld).

Brazos partidos

Jeremy Renner ha trabajado con directores tan exigentes y prestigiosos como Andrew Dominik (El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford), Kathryn Bigelow (En tierra hostil), James Gray (El sueño de Ellis), David O. Russell (La gran estafa americana) o Denis Villeneuve (La llegada), pero el mayor sacrificio de su carrera lo llevó a cabo en la comedia aparentemente inofensiva ¡Tú la llevas! (2018).

Jeremy Renner en '¡Tú la llevas!' Cinemanía

El actor se fracturó el hombro derecho y la muñeca izquierda al hacer una escena de acción, golpeándose tras una caída de seis metros. A pesar de todo, repitió la toma lesionado antes de ir al hospital, donde le escayolaron los brazos; acabó así el rodaje, por lo que en postproducción hubo que eliminar digitalmente las escayolas del resto de sus apariciones.

Pifia app

Una de las anécdotas más ridículas y a la vez elocuentes de Jeremy Renner es aquella ocasión en la que el actor consideró que era una buena idea crear una red social con su nombre como forma de mantenerse en contacto con sus fans. La app Jeremy Renner Official, que así se llamaba, se lanzó en 2017; dos años después tuvo que cerrar por la cantidad de casos de ciberacoso y estafas con microtransacciones que facilitaba.

Notificación de la app Jeremy Renner Official Cinemanía

Una de las características más inefables de la app era que cuando recibías cualquier mensaje la notificación lo mostraba como si fuera el propio Jeremy Renner quien te escribía. El actor acabó indemnizando a los usuarios de la app Jeremy Renner Official por sus compras de los 90 días anteriores al anuncio del cierre de la misma.

Franquicia imposible

Un año antes de Los Vengadores, Jeremy Renner tuvo un importante papel junto a Tom Cruise en Misión: Imposible - Protocolo fantasma (2011), que retomó brevemente en la siguiente Misión: Imposible - Nación secreta (2015). Sin embargo, los planes de seguir presente en el equipo titular de la saga Misión: Imposible se frustraron cuando su compromiso como Clint Barton en el largo rodaje del díptico final de los Vengadores le impidieron sumarse a Misión: Imposible - Falllout (2018).

Jeremy Renner en la saga 'Misión: Imposible' Cinemanía

No es la única saga que el actor no ha conseguido levantar. En la muy reivindicable El legado de Bourne (2012) se planteó como una alternativa al espía amnésico de Matt Damon, pero la taquilla no acompañó y esa vía para la saga de acción quedó segada. Lo mismo puede decirse de Hansel y Gretel: Cazadores de brujas (2013), cuyo culto entre los aficionados al fantástico zarzuelero no ha sido suficiente para brindarle continuaciones.

Renovación constante

Quizás una de las facetas que mejor definen la inclinación de Jeremy Renner hacia la adaptación es su afán por la renovación de casas y el interés por el bricolaje doméstico. Tanto es así que el actor tiene su propia empresa de reformas del hogar, decoración y chapuzas varias con su amigo Kristoffer Winters. Incluso se le ha podido ver en realities de reformas como el de los hermanos Scott, donde se afanaron en modernizar la casa de su madre en Los Ángeles.

Jeremy Renner con los hermanos Scott Cinemanía

