Jennifer Lopez, Spider-Man y 'Euphoria' triunfan en los MTV Movie & TV Awards 2022

Spider-Man: No Way Home y Euphoria fueron coronadas como la mejor película y la mejor serie de 2022 en una gala de los MTV Movie & TV Awards que hizo honor a su condición de los premios más palomiteros del audiovisual, empezando por el cubilete dorado de palomitas que representa la estatuilla.

Vanessa Hudgens fue la presentadora una velada en la que también se reconoció la figura de Jennifer Lopez en la gran pantalla. La actriz y cantante estadounidense de raíces puertorriqueñas fue galardonada con el Generation Award, premio honorífico destinado a celebrar la aportación de una artista durante toda su carrera.

El otro premio honorífico de la noche fue para Jack Black, que obtuvo el Comedic Genius Award, destinado a nombres sobresalientes en el mundo de la comedia. A continuación puedes ver el palmarés con el resto de ganadores de los MTV Movie & TV Awards, incluyendo sus categorías más particulares como las de Mejor beso o Mejor actuación de miedo.

Palmarés de los MTV Movie & TV Awards 2022

Mejor película: Spider-Man: No Way Home

Mejor serie: Euphoria

Mejor intérprete en una película: Tom Holland por Spider-Man: No Way Home

Mejor intérprete en una serie: Zendaya por Euphoria

Mejor héroe: Scarlett Johansson por Viuda Negra

Mejor villano: Daniel Radcliffe por La ciudad perdida

Mejor beso: Poopies y la serpiente en Jackass Forever

Mejor pelea: Cassie vs. Maddy en Euphoria

Mejor actuación de risa: Ryan Reynolds en Free Guy

Mejor actuación de miedo: Jenna Ortega en Scream

Mejor equipo: Tom Hiddleston, Sophia Di Martino & Owen Wilson en Loki

Intérprete revelación: Sophia Di Martino por Loki

Premio al salseo: Euphoria

Mejor canción: "On My Way (Marry Me)” de Jennifer Lopez en Cásate conmigo

Mejor momento musical: "Dance With Me" en Heartstopper

Mejor documental musical: Olivia Rodrigo: driving home 2 u

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.