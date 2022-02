Jennifer Lopez se siente discriminada en Hollywood: "Es parte de ser puertorriqueña, del Bronx y mujer"

Jennifer Lopez es una de las artistas más reconocidas en el panorama internacional. La neoyorquina ha conseguido derribar barreras y prejuicios y sobresalir tanto en la música como en la actuación, donde sus Estafadoras de Wall Street la consolidó como una intérprete versátil y entregada.

Sin embargo, Hollywood no se lo ha puesto fácil a la estrella latina, que ahora regresa a la gran pantalla con la comedia romántica Cásate conmigo. En una entrevista reciente para Rolling Stone, ella misma ha reconocido sentirse como "una marginada": "Siempre me he sentido como si estuviera raspando desde el fondo".

Incluso a día de hoy, con una carrera musical y actoral consolida, Lopez sigue teniendo que hacer frente a la discriminación y a los estereotipos en su profesión: "Siempre he sentido que no debía estar en la sala. Es parte de ser puertorriqueña, del Bronx y mujer. De no haber nacido en una familia con dinero. De no conocer a nadie en el negocio. Simplemente salí ahí y dije: 'Que le den. Voy a intentarlo. Voy a intentar entrar aquí".

La artista ha afirmado que no hay reglas a la hora de triunfar en el entretenimiento. "Son 20-25 años de gente diciendo: 'No es tan buena. Es guapa y hace música mona, pero realmente no es esto y lo otro", ha contado: "Oye, creo que he hecho un gran trabajo a lo largo de los años, un gran trabajo".

"Pero había un club del que no era parte", ha continuado explicando: "Y siempre actué como: 'Sí, estoy bien'. Pero duele que no te incluyan. No sé si algún día lo harán. Hay un círculo interno que dice: 'Somos los grandes artistas'. Y después están los artistas del pop".

Ausencia en los Oscar

El 2020, Estafadoras de Wall Street fue nominada en los Globos de Oro y los premios SAG, pero los Oscar se olvidaron de ella. Lopez se refirió a su ausencia el año pasado, en una entrevista para la revista Allure: "Fue una pinchazo. Pensé: 'Vale, cuando todo el mundo piensa que vas a estar nominada y no lo estás, ¿qué significa? ¿Es real?'. En determinado momento, me dije: 'No lo hago por esto. No lo hago para tener 10 premios Oscar o 20 Grammys".

La artista regresa ahora a la actuación y a la comedia romántica, género que domina a la perfección, en Cásate conmigo. Lopez y Maluma son dos estrellas del pop que planean casarse en mitad de un multitudinario concierto. Pero, justo antes de salir a escena para dar el sí, ella descubre que su pareja la engaña. De modo que, llevada por el despecho, elige al azar al personaje de Owen Wilson para subir al altar con ella.

