Jennifer Lawrence explica por qué se tomó un descanso en su carrera: "Creo que todos se hartaron de mí"

A Jennifer Lawrence le llegó la fama y el favor de la crítica con tan solo 20 años, cuando deslumbró como protagonista de Winter's Bone. Aquel proyecto le valdría su primera nominación al Oscar, aunque el premio finalmente llegaría dos años después con El lado bueno de las cosas, el primer título de su prolífica colaboración con David O. Russell y Bradley Cooper.

Entre tanto, también se convertiría en toda una estrella juvenil gracias a Katniss Everdeen (Los juegos del hambre) y hasta probaría suerte en Marvel como la Mística de X-Men: Primera generación y sus secuelas. Fue precisamente con la pintura azul de esta villana por su cuerpo con la que se despidió por un tiempo de la actuación hace dos años en X-Men: Fénix Oscura.

Ahora que finalmente está de regreso con No mires arriba, lo nuevo de Adam McKay, la actriz se ha referido a este alto en el camino que llegó justo después de tres proyectos fallidos en taquilla como fueron Passengers, Madre! o la ya mencionada Fénix Oscura.

"No estaba sacando la calidad que debería", ha admitido en una entrevista reciente para Vanity Fair: "Creo que todo el mundo se hartó de mí. Yo me harté de mí misma. Había llegado a un punto en el que no podía hacer nada bien. Si caminaba por la alfombra roja, decían: '¿Por qué no ha corrido?".

"Creo que me he pasado la mayor parte de mi vida agradando a la gente. Trabajar me hizo sentir que nadie podía cabrearse conmigo: 'Vale, digo que sí, lo haremos. Nadie se cabrea", ha seguido explicando: "Y después sentí que había llegado a un punto en el que la gente no estaba contenta solo con mi existencia. Eso hizo que dejara de pensar que el trabajo o tu carrera pueden traerle cualquier tipo de paz a tu alma".

Afortunadamente, la actriz está de regreso con una película, No mires arriba, que ya está encandilando a la crítica. Además, tiene pendientes los estrenos de Red, White and Water y Mob Girl, lo nuevo de Paolo Sorrentino.

