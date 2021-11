Jennifer Lawrence es la estrella principal de 'No mires arriba', pero DiCaprio cobró más

Ya queda menos para poder disfrutar de No mires arriba, lo nuevo de Adam McKay que se estrenará en Netflix el 24 de diciembre luego de pasar por cines el día 10 del mismo mes. De momento, sabemos que a esta comedia de catástrofes le sobran estrellas de Hollywood, empezando por sus protagonistas Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio.

Eso sí, el nombre de la actriz sale un segundo antes que el de DiCaprio en los créditos iniciales. Esto pasa porque Lawrence consiguió ser la actriz principal en la película, tal y como ha contado en una entrevista para Vanity Fair (vía Indie Wire): "Fui la primera en la hoja de llamadas".

Al principio, la idea era poner tanto a Lawrence como a DiCaprio como actores principales del filme, pero fue la propia Jennifer la que propuso ser ella la estrella: "¿Me parece bien ser la primera en la hoja de llamadas? Sí. Y pensé que los créditos deberían reflejar eso. Leo se lo tomó de forma muy amable. Creo que teníamos algo llamado Laverne & Shirley, que se refiere a que se nos daba la misma importancia. Pero en algún momento tiré la piedra más lejos: '¿Y si no fuera la misma importancia?".

Sin embargo, pese a que Lawrence haya conseguido ser la actriz principal del filme, no ha sido la que más ha cobrado. Según un estudio de Variety (vía Indie Wire), DiCaprio se embolsó 30 millones de dólares por No mires arriba, mientras que su compañera ganó 25 millones. "Sí, vi eso", ha dicho la actriz.

"Mira, Leo atrae más taquilla que yo. Soy muy afortunada y estoy feliz con mi acuerdo", ha continuado explicando: "Pero en otras situaciones, lo que he visto, y estoy segura que otras mujeres en el lugar de trabajo lo han visto también, es que es extremadamente incómodo preguntar sobre igualdad salarial. Y si cuestionas algo que parece desigual, te dicen que no es disparidad de género, pero que no pueden decirte qué es exactamente".

McKay escribió No mires arriba para Jennifer Lawrence y fue ella la primera que leyó el guion. En el filme, da vida a Kate Dibiasky, una graduada en Astronomía que descubre que un cometa se aproxima a la Tierra. Es entonces cuando Kate y su profesor, el doctor Randall Mindy (DiCaprio), emprender un viaje por EE UU tratando de alertar sobre esta amenaza.

