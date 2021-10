Jason Momoa vuelve a la Atlántida: Primeras imágenes de ‘Aquaman and the Lost Kingdom’

Luego de la pausa que implicó el COVID-19 (este año tamizada por La Liga de la Justicia de Zack Snyder y el estreno de El Escuadrón Suicida… sin que esto repercuta en una gran recaudación para Warner), DC ha erigido 2022 como un año repleto de grandes adiciones a su universo. Está The Batman (estreno el 4 de marzo), Black Adam (29 de julio), The Flash (4 de noviembre) y está Aquaman and the Lost Kingdom (16 de diciembre), y todas ellas han tenido presencia durante la recientemente celebrada DC FanDome. No obstante, como algunas tienen su desarrollo más avanzado que otras, han sido The Batman, Black Adam y The Flash la que se han permitido un tráiler constituido por escenas de la película, mientras que la secuela de Aquaman se ha tenido que conformar (al igual que ¡Shazam! Fury of the Gods) con un vídeo detrás de las cámaras.

Aquaman and the Lost Kingdom se erige como una continuación de la Aquaman que James Wan dirigió en 2018 y que se transformó en la película más taquillera de la historia de DC, superando a El caballero oscuro: La leyenda renace. Un éxito tal tenía que generar nuevas explotaciones, y aunque se cancelara su spin-off de terror (titulado originalmente The Trench) Warner no ha tenido inconveniente en que Wan regrese para dirigir la secuela directa, manteniendo el protagonismo de Jason Momoa como el Rey de la Atlántida en compañía de Amber Heard, Patrick Wilson o Yahya Abdul-Mateen II, que en el avance de la DC FanDome hace aparición en forma de unos llamativos bocetos que nos muestran su nuevo y mejorado uniforme de Black Manta.

De hecho, el avance apenas se compone de imágenes de la película en sí, sino de diseños e ilustraciones que nos muestran elementos que aparecerán en Aquaman and the Lost Kingdom. También, claro está, varias declaraciones del equipo, coincidiendo en su intención de que la secuela supere el espectáculo que ya propuso la original. Puedes ver el avance bajo estas líneas, y preguntarte de nuevo a qué alude el “reino perdido” del título si, por lo que parece, la Atlántida sigue plenamente localizable.

