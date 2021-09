Jason Momoa: "Rodando 'Dune' Timothée Chalamet me dio una patada en los huevos y se quedaron con esa toma"

Dune aterriza este viernes 17 de septiembre en cines, y uno de sus grandes protagonistas es Jason Momoa. Hablamos con el actor de Aquaman sobre cómo su amor por el cine de samuráis le ha servido para encarnar a Duncan Idaho.

¿Cuáles han sido los mayores retos y dificultades a la hora de rodar Dune, además de tener que levantar en brazos a Timothée Chalamet?

Creo que lo más difícil fue no sonreír. Es un jodido honor ser parte de Dune. No ha habido nada difícil en esta película. En cuanto a la escena en la que levanto en brazos a Timothée, te recomiendo que la veas a cámara lenta. Justo cuando lo levanto del suelo, ese gamberro me pega una patada en los huevos. Es alucinante que se quedasen con esa toma.

¿Habías leído el libro?

No. Ni había visto la película. Crecí con una madre soltera en Iowa y no veíamos Conan, el bárbaro o Dune. Lo que veíamos era Lo que el viento se llevó y Un tranvía llamado deseo.

¿Cómo llegaste al proyecto?

Estaba en Sundance haciendo snowboard durante el festival y alguien me llamó diciendo que Denis Villeneuve quería hablar conmigo. Bajé de la montaña y me puse en contacto con él. Tenía una biblia de 60 páginas. Me hizo un pitch de la película y de Duncan Idaho. Le dije: “Mira, no me tienes que hacer un pitch de nada. Te llevo el café gratis si hace falta. Haría lo que fuese por estar en tu película”. Esto ha sido como ganar la lotería. Es la primera vez que me pasa algo así, tener la oportunidad de trabajar a ese nivel. Esto es cine. Es aventura, pero es cine. Es difícil encontrar cine en una aventura de esta escala épica.

Jason Momoa bromea con Timothée Chalamet en el tráiler de 'Dune' Cinemanía

Duncan Idaho es un hombre honorable. ¿Cómo introdujiste esa honorabilidad en tu interpretación?

Mi actor favorito es Toshiro Mifune. Mis películas de acción favoritas son películas de samuráis. De hecho, a todos mis personajes siempre intento darles algo de ese universo. Para mí el honor es ser capaz de dar tu vida y tu alma por otra persona. Yo solo haría eso por mi familia.

