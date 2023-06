James Cameron recuerda su experiencia submarina más aterradora: "Perdí el control"

James Cameron, el afamado director detrás de Titanic, se ha sumergido en las profundidades del océano en numerosas ocasiones y, en una de ellas, llegó a jugarse la vida. Con motivo de la desaparición del sumergible Titan durante su expedición turística alrededor de los restos hundidos del Titanic, se ha viralizado una entrevista del director en TikTok, en la que rememora la experiencia fallida.

En aquella ocasión, el cineasta se atrevía con su inmersión más profunda en solitario en la fosa de Bougainville, también conocida como fosa de Nueva Bretaña, y situada al este de la isla de Nueva Guinea, en el océano Pacífico. Conviene señalar que se trata de una de las mayores fosas del mundo, con 9.140 metros de profundidad.

Tal y como recuerda Cameron, "las cosas empezaron a fallar" alrededor de los 7.900 metros de profundidad. El director, que viajaba en un sumergible acuático, una pequeña embarcación diseñada para operar a mucha profundad, asegura que "empecé a sospechas que le pasaba algo a lo que ellos llaman un PAC".

Un PAC (Programmable Automation Controller) es un controlador automatizado programable, el ordenador central que controla todos los sistemas, instrumentos y protocolos del sumergible. "Fue un poco espeluznante porque perdió mi altímetro, perdí mi profundímetro de buceo, perdí el control del sistema de iluminación, perdí el control del propulsor y más cosas", cuenta Cameron.

Todos estos problemas en el sistema impidieron al director alcanzar el fondo durante la inmersión: "Dudé de si debía seguir adelante y, en determinado momento, terminé soltando lastre porque no sabía dónde estaba el fondo, no tenía forma de averiguarlo y no quería chocarme".

¿A qué se debió el fallo?

El único responsable de haber perdido el control sobre el sistema de propulsión fue el propio Cameron, que había pedido que cambiaran las líneas de código fuente. "Resultó que había sido por una línea de código fuente que habían incluido la noche anterior porque yo se lo había pedido", explica el director: "Así que fue cosa mía porque les había pedido que registraran los datos de la pantalla táctil como yo los veía".

Afortunadamente, un año antes, Cameron había insistido a los encargados del circuito eléctrico del sumergible que el sistema de lastre fuera independiente del PAC, una decisión que le terminó salvando la vida. "Les dije: 'Quiero que tenga su propio circuito'. Y menos mal que lo hice, porque si no estaría aún sentado ahí abajo".

