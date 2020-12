Jaimie Alexander volverá como Lady Sif en ‘Loki’ y ‘Thor: Love and Thunder’

El Dios del Trueno no empezó con buen pie en Marvel. Thor, dirigida por Kenneth Branagh en 2011, fue la encargada de presentar a dos puntales del MCU como son el héroe de Chris Hemsworth y el Loki interpretado por Tom Hiddleston, pero las críticas fueron tirando a tibias y lo mismo sucedió con su secuela, que seguía al primer crossover de Los Vengadores y se titulaba El mundo oscuro. La actriz Jaimie Alexander interpretó a Lady Sif, gran guerrera asgardiana y compañera de Thor, en ambas películas, con tan mala suerte de que no pudo apuntarse a Thor: Ragnarok, que dirigida por Taika Waititi pudo por fin dignificar al personaje.

Alexander volvió a ser Lady Sif en dos episodios de Agents of S.H.I.E.L.D., pero desde entonces se había mantenido apartada del Universo de Marvel. No obstante, Deadline asegura que la actriz va a formar parte del reparto de Thor: Love and Thunder, nueva película dirigida por Waititi donde en compañía de Hemsworth y Tessa Thompson como Valkiria asistirá a la transformación de Jane Foster (Natalie Portman igualmente de vuelta en el MCU) en Mighy Thor. Love and Thunder tendría como villano a Christian Bale y su estreno está programado para el 6 de mayo de 2022, pero no es el único proyecto de la Casa de las Ideas en el que Alexander estará involucrada.

Así, también hay fuentes que apuntan al regreso de Lady Sif en la serie de Loki destinada a Disney+, donde Tom Hiddleston vuelve a interpretar al maligno hermano de Thor en su viaje por universos alternativos. Precisamente tuvimos un primer tráiler de Loki hace poco, durante el extenuante Investor Day celebrado por Disney para mostrarle sus planes de futuro a sus accionistas, donde también se pudo confirmar que la serie llegaría al streaming en mayo de 2021. ¿Será quizá Lady Sif una de las encargadas de encontrar a Loki y mandarle de vuelta a Asgard?