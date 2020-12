Primeros tráilers de 'Loki', 'Halcón y el soldado de invierno' y 'What If…?'

Primeras imágenes de la serie sobre el dios del engaño Cinemanía

Presumiblemente, Loki es la serie de Marvel que los fans esperan con más ansias en los próximos meses. El personaje protagonizado por Tom Hiddleston llegará en mayo de 2021 a Disney+, pero ya podemos ver sus primeras imágenes.

La ficción continuará los sucesos ocurridos al dios del engaño tras Vengadores: Endgame. Un tráiler repleto de acción, peleas y muchísima destrucción. ¿Utilizará bien Loki el teseracto? El avance de Loki también deja ver la aparición de un Owen Wilson irreconocible.

Por su parte, Halcón y el soldado de invierno (The Falcon and The Winter Soldier) también ha lanzado sus primeras imágenes, donde podemos ver la alianza creada por los dos superhéroes marvelitas y el regreso del Barón Zemo (Daniel Brühl). La ficción protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan, como Ojo de Halcón y Soldado de Invierno, llegará a la plataforma el 19 de marzo de 2021.

Finalmente, entre las primeras adelantos lanzados por Disney encontramos también el de What If…?, la nueva serie de animación de Marvel sobre realidades alternativas. Las primeras imágenes nos han dejado ver a Nick Furia, Iron Man o Doctor Strange, entre otros muchos personajes. La serie llegará en verano de 2021. Por lo pronto, Marvel ya nos sorprende con Capitana América...