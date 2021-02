Jack Black se une a ‘Borderlands’ como el robot Claptrap

En los últimos días hemos sabido que la adaptación cinematográfica de Borderlands estaba reclutando a un reparto de lo más interesante, con nombres como Kevin Hart, Jamie Lee Curtis o Cate Blanchett. Esta última ya había trabajado con el director de Borderlands, Eli Roth, en La casa del reloj en la pared, y parece que esta reunión va a completarse con el reciente fichaje de Jack Black, que coprotagonizó con Blanchett este film de 2018. Según se hace eco Deadline, además, ya está confirmado a qué personaje daría vida el protagonista de Escuela de rock.

Será Claptrap, un robot con problemas de programación, gusto por el sarcasmo y diseño similar a WALL•E que pasa por ser uno de los personajes más memorables de los juegos de Gearbox Software. Black, por tanto, será el encargado de prestarle voz: “Me encanta volver a trabajar con Jack, esta vez desde la cabina de doblaje”, declaraba Roth. “Claptrap es el personaje más divertido del juego, y Jack es perfecto para llevarlo a la gran pantalla”.

Borderlands se basa en la saga homónima de videojuegos que sitúan una rocambolesca trama, con toques de western y comedia negra, en el planeta Pandora. El film producido por Lionsgate parte de un guion a cargo de Craig Mazin, responsable de Chernobyl y de la adaptación de The Last of Us para HBO que ayer confirmaba protagonistas, y supone asimismo la reunión de Black y Kevin Hart, que ya aparecieron juntos en Jumanji: Bienvenidos a la jungla y Jumanji: Siguiente nivel.