'The Last of Us': Pedro Pascal y Bella Ramsey serán Joel y Ellie

El creador de Chernobyl, Craig Mazin, está despertando un enorme interés ante su nuevo proyecto: la adaptación del videojuego de Naughty Dog The Last of Uspara televisión. Estos meses los rumores habían señalado hacia actores como Mahershala Ali o Hugh Jackman para interpretar el papel de Joel. Finalmente, Pedro Pascal será el que dé vida al protagonista de la franquicia, y estará muy bien acompañado.

El actor reconocido por algunos de sus papeles en The Mandalorian, Wonder Woman 1984 o Juego de tronos se reencontrará con unas de sus antiguas compañeras del Poniente de George R.R. Martin. Bella Ramsey, quien diera vida a Lyanna Mormont en Juego de tronos, interpretará el papel de Ellie. El fichaje de ambos actores era anunciado este miércoles por el medio estadounidense Deadline. Ramsey ha participado en los últimos años en producciones como La peor bruja y La materia oscura de Netflix.

Neil Druckmann, director y guionista del exitoso videojuego, se pronunciaba sobre esta elección a través de las redes sociales. "¡Feliz de tener a Pedro a bordo de nuestro espectáculo!", señalaba sobre la elección de Pascal, hablando también de la elección de Ramsey. "¡Estamos absolutamente encantados de que Bella se una a la familia The Last of Us!". Druchman participará junto a Mazin como el creador de la nueva serie, que promete traernos muchísimas nuevas aventuras.

Aaaaand there’s the other half. Stoked to have Pedro aboard our show! https://t.co/Etsjvfb2Wi — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) February 11, 2021

Por su parte, Pascal agradecía el recibimiento de Druckmann y se mostraba ilusionado de su participación en el proyecto junto a Bella.

The Last of Us narra la historia de Joel, un superviviente del desastre de la destrucción de la civilización moderna. 20 años después del cataclismo, este es contratado para ayudar a salir de una zona de cuarentena a la joven de 14 años Ellie. Una travesía a través del Estados Unidos postapocalíptico, en el que ambos tendrán que depender el uno del otro.