J.K. Simmons también estará en la última película de Clint Eastwood como director

Nadie ha dicho oficialmente que Juror No. 2 vaya a ser la última película de Clint Eastwood. Pero es inevitable asumirlo, y no tanto por la edad del cineasta (a sus 93 años posiblemente pretenda morir en pleno set), como por la renuencia con la que Warner Bros. ha mantenido su histórico vínculo con él. Cry Macho fue tal fracaso que la irritación de David Zaslav como nuevo CEO se hizo notar, y tal parece que este drama judicial es un último gesto de deferencia de la factoría a un director que, sin ir más lejos, les dio un éxito en taquilla tan monumental como inesperado con El francotirador. Pero ha pasado mucho tiempo de eso.

Así que mejor asumamos que poco trabajo le queda a Eastwood por delante tras Juror No. 2, y regodeémonos en la buena pinta del proyecto. La película, escrita por Jonathan Abrams, narra cómo un hombre participa en un jurado popular en un juicio por asesinato y advierte que están a punto de culpar a la persona equivocada: él lo sabe porque estuvo envuelto en el crimen, y ahora ha de decidir si condenarla o liberarla. Un dilema moral muy jugoso, para el que la película (que estos días se rueda en Atlanta), ha fichado a Nicholas Hoult de cara al papel protagonista. Hollywood Reporter se hace eco de otra incorporación muy jugosa, que no hace sino blindar el atractivo de Juror No. 2.

En la nueva película de Eastwood también estará J.K. Simmons. Ganador del Oscar por Whiplash, nominado más recientemente por Ser los Ricardo. Se une a Hoult en un elenco donde también encontramos a Toni Collette, Zoey Deutch, Chris Messina y Kiefer Sutherland. Mientras Hoult es el atribulado protagonista, Deutch será su pareja y Collette la fiscal; sobre Simmons no ha trascendido el papel que interpretaría. Warner, que vuelve a producir la película junto al sello de Eastwood, Malpaso, aún no ha tanteado una fecha de estreno para Juror No. 2.

